Amarini Villatoro pega el grito al cielo y dice que están ‘beneficiando’ a Alajuelense

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés fue muy crítico ante el poco descanso que ha tenido su equipo en la actual campaña.

El empate 1-1 del Cartaginés frente a San Carlos en condición de visitante, en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, y el hecho de lograr puntuar a pesar de jugar con un hombre menos dejaron satisfecho al técnico guatemalteco Amarini Villatoro.

Sin embargo, el estratega aprovechó la conferencia de prensa posterior al encuentro para hablar de su próximo rival, Liga Deportiva Alajuelense, al que deberán visitar este martes 3 de marzo, a las 8 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los brumosos vienen de un trajín abrumador, tras viajar el domingo anterior a Canadá para enfrentar el miércoles al Vancouver Whitecaps, por el juego de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde perdieron 2-0.

El cuadro blanquiazul regresó a Costa Rica el jueves; recuperó el viernes y el sábado viajó a Ciudad Quesada para medirse a San Carlos. Este domingo volvió a la Vieja Metrópoli y espera recuperar este lunes para medirse el martes a la Liga.

“Para el partido contra la Liga no son 48 horas, sino 46 el tiempo que transcurre desde que terminamos el compromiso en San Carlos hasta el que nos ponen ante la Liga. Venimos de Canadá y todo eso, pero nos programan ese partido y hay que jugarlo”, explicó Villatoro.

El técnico chapín señaló que, sin tiempo para trabajar en cancha y descansar, es claro que están en desventaja ante sus rivales.

“Entiendo que cada quien tiene sus obligaciones, sus preocupaciones y quieren sacar ventaja de eso. Hay una ventaja lógica, porque vamos a tener solo dos días de recuperación. Hay que tratar de aprovechar a la gente que esté más fresca. Como siempre he dicho, esto no es cómo empieza, sino cómo termina”, indicó Villatoro.

El timonel del cuadro de la Vieja Metrópoli aseguró que la cantidad de partidos que han disputado desde que tomó las riendas del plantel es significativa, por lo que han tenido poco tiempo para trabajar en la cancha.

“En 46 días hemos tenido 13 partidos; somos el equipo que más ha jugado de enero hacia acá. Es un promedio de un partido cada tres días y es poco lo que hemos trabajado; es más lo que hemos hecho de análisis y recuperación. Tenemos una carga importante que aún no termina, pero yo confío en mis jugadores”, enfatizó Villatoro.

De acuerdo con el técnico guatemalteco, la primera vuelta deja números positivos, pero ahora vienen nueve partidos más en los que se debe continuar mejorando.

“Hemos jugado partidos importantes como los de Concacaf. Los disputamos con confianza y lo más importante es que tenemos material humano para pelear por el primer lugar y por el título”, declaró Villatoro.