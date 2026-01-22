Amarini Villatoro hará algo ante Alajuelense que todavía no había podido con Cartaginés

Impera el frío en la Vieja Metrópoli para el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense.

El Club Sport Cartaginés ganó sus primeros dos juegos en este arranque del Torneo de Clausura 2026 y promete cosas distintas ante Liga Deportiva Alajuelense, un partido cuyos detalles puede seguir en este artículo.

Para el partido pactado a las 8 p. m. en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, los brumosos podrán ver en cancha por primera vez a dos de sus extranjeros, si así lo cree oportuno el técnico guatemalteco Amarini Villatoro.

Por cierto, en este partido ante Alajuelense, el chapín hará algo que todavía no había podido y es que ya podrá dirigir a ras de cancha, en el banquillo.

Cartaginés alinea con Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Douglas López, Johan Venegas, Cristopher Núñez, Luis Flores, Diego González, Diego Mesén, Suhander Zúñiga, José Mora y Emmanuel Brenes.

Los suplentes del equipo de la Vieja Metrópoli son Darién Hidalgo, Ian Díaz, Justin Carrillo, Geancarlo Castro, Dariel Castrillo, Juan Gaete, José Rodríguez, Claudio Montero, Ricardo Márquez y Nicolás Vargas.

Eso implica que los brumosos podrían ver el debut de dos de sus extranjeros. El futbolista que todavía no entra en convocatoria es el argentino Enzo Fernández.

