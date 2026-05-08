Puro Deporte

Amarini Villatoro cuenta qué lo llenó de frustración y dolor tras perder ante Herediano

El entrenador del Cartaginés, Amarini Villatoro, explicó las razones por las que se molestó tras caer ante Herediano en semifinales

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Herediano
Los aficionados del Cartagnés soportaron la lluvia el sábado 2 de mayo, en el estadio Fello Meza, pero al final se llevaron una gran decepción al perder su equipo 0-1 ante Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Amarini VillatoroCartaginésTorneo Clausura 2026SemifinalesHerediano
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.