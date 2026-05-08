Amarini Villatoro cuenta qué lo llenó de frustración y dolor tras perder ante Herediano

Los aficionados del Cartagnés soportaron la lluvia el sábado 2 de mayo, en el estadio Fello Meza, pero al final se llevaron una gran decepción al perder su equipo 0-1 ante Herediano.

La derrota ante el Club Sport Herediano llenó de una profunda amargura al técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro.

El estratega guatemalteco no solo estaba dolido por caer 0-1 en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago, en el juego de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026, en un partido donde tuvieron opciones, pero no la calidad suficiente para concretarlas.

Su frustración iba más allá de no poder vencer al Team en los tres partidos en los que se han enfrentado en el semestre, pese a que considera que no han jugado mal y conta con oportunidades frente al marco para resolver los compromisos.

Este sábado 9 de mayo, Amarini y el plantel brumoso tendrán la oportunidad de cobrar revancha en el juego de vuelta de las semifinales frente a los florenses, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, a partir de las 8 p. m.

Ese deseo de reivindicación de Amarini se debe a que siente que le falló a quienes confiaron en el equipo y terminaron defraudados y mojados, tras la constante lluvia en la Vieja Metrópoli, el sábado pasado.

“Sinceramente me siento fastidiado y frustrado porque la afición no tenía que llevarse ese trago amargo de la derrota. Nos apoyó incondicionalmente desde el juego ante Guadalupe y perdimos en el Fello Meza. La verdad, quedé muy molesto; sentimos que les fallamos”, aseguró Villatoro.

Amarini, en la conferencia de prensa de este jueves previo al duelo ante los rojiamarillos, enfatizó que tenían un compromiso con los seguidores blanquiazules, quienes habían llenado el Fello Meza y “pintaron” el estadio con los colores azul y blanco.

“Ver ese estadio todo de azul y haber perdido me molesta. Creo que es una situación que nos debe tocar el orgullo. Tenemos que hacerlo mejor. La gente de la provincia llegó al estadio y quiere ver al equipo peleando títulos. Debemos contagiarnos de esas ganas y mejorar para lo que viene”, aseveró Villatoro.

El estratega manifestó que habló con los jugadores en el camerino y que la única manera de superar esa molestia es dejando en el camino al Herediano.

“No me preocupa lo que se diga en el exterior. Me importa más lo que tengan que decir mis jugadores, mi cuerpo técnico y la directiva. Somos conscientes de que el equipo juega bien y puede pelear esa clasificación a la final”, puntualizó Villatoro.