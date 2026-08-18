Amarini Villatoro confirma noticia sobre el fichaje más reciente de Cartaginés

Cartaginés anunció el domingo por la noche la contratación del defensor Johan Cortés, quien tuvo un breve paso por Albania e intentó mantenerse en el extranjero. Iba para el fútbol de Kosovo, pero allá no le parecieron algunas cosas y decidió retornar al fútbol costarricense.

El zaguero ya se integró a las prácticas con el equipo de la Vieja Metrópoli, pero el técnico Amarini Villatoro dio a conocer que su estreno no será este martes en el partido entre Cartaginés y Verdes.

“Ahí está en el camerino, va a trabajar este lunes. Inicia el proceso de adaptación, no da para el partido de este martes. Hay que correr con el proceso de inscripción, puede ser que para el fin de semana lo tengamos, pero también hay que adaptarlo”, afirmó Amarini Villatoro en la rueda de prensa de este lunes.

Tras confirmar esa noticia de interés para la afición brumosa, el entrenador añadió que también tienen que ver cómo viene el futbolista y que también hay que ver las sensaciones con él.

“Cómo viene y cómo se puede ir adaptando también a la idea, a lo que queremos, si es necesario”, citó.

Además, Amarini Villatoro dijo sentirse contento al saber que la lesión de Luis Olivas no resultó tan grave como pensaban.

“Yo creo que Olivas en 21 días por ahí lo podemos tener, venía siendo importante en lo que estábamos haciendo. Estamos contentos con el grupo”, apuntó.

Según él, la llegada de Johan Cortés es importante, porque se suma un jugador en un sector que él manifestaba desde un principio que se necesitaba.

“Estábamos armando arriba bien, pero atrás no teníamos mucha variante, nos estábamos descuidando un poco. Creo que también la Junta Directiva entendió esa parte”, agregó.

De hecho, el técnico de Cartaginés contó que este fichaje se logró al liberar presupuesto con la salida de Cristopher Núñez.

“Nos permitió la llegada de Johan, entonces era analizando un poquito si traíamos un delantero más, un mediapunta, un extremo y la necesidad nos dio que fuera un central. Al final, las cosas se dieron para que la manera se pudiera cerrar el fichaje de Johan”, apuntó Amarini Villatoro.