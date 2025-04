¿Amaño? Robert Arias revela lo que le propusieron y no aceptó en la Liga de Ascenso

Robert Arias tiene la consciencia tranquila y hoy se siente muy a gusto trabajando como gerente deportivo del Municipal Pérez Zeledón; pero como hombre de fútbol y como alguien que busca actuar siempre de manera correcta, no se podía quedar callado ante una situación que se dio y que refleja la existencia de un serio problema en el balompié tico.

“No voy a decir nombres, sí me llamaron y dije que no. No para amañar, para dirigir un equipo condicionado”, reveló Robert Arias en Acción 360 de Extra TV y ahí mismo aclaró que cuando dice condicionado es relacionado con temas de algunos resultados.

“Dije que no, dije que porque vale más mi dignidad y mi palabra, eso me enseñaron mi papá y mi mamá, que unos cincos. Por ejemplo, te vamos a pagar tanto por mes solamente que hay algunos partidos donde tenemos que sentarnos a hablar antes de... Voy a dejarlo ahí, pero ustedes lo pueden entender y simplemente pues me reí y lo que les contesté fue que estaban buscando a la persona equivocada”, aseguró Robert Arias.

Él recalcó que de verdad se siente preocupado por algunas situaciones que se están viviendo alrededor del fútbol.

“No puedo decirte que esos amaños o apuestas, que es lo que se dice, que sea cierto; pero sí me preocupa mucho, muchos marcadores tan abultados y creo que si empezamos a revisar, de los casi 9 años que tengo de dirigir, los últimos siete en Liga de Ascenso, nunca habían marcadores tan abultados, si acaso una vez un 6-1 o un 6-2...”, manifestó.

El pasado 14 de marzo, La Nación dio a conocer que hubo 35 goles en cuatro partidos y que esas goleadas de escándalo sorprenden e incomodan al presidente de la Liga de Ascenso.

“Los marcadores se nos descontrolan, hay que ver qué hacemos. Un marcador no dice nada, a menos que haya una denuncia de un jugador o una alerta de la FIFA, pero como liga es muy feo que a un equipo le metan 10 o que se den goleadas todos los fines de semana”, mencionó Sergio Hidalgo en esa publicación.

Hidalgo expresó que, en ocasiones, llegó a sentir vergüenza, sobre todo porque sabe que hay una pérdida de credibilidad en el torneo.

“Me da pena ajena, esto no puede pasar. No es normal”, agregó el jerarca, quien también forma parte del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

En enero pasado, en otro artículo de este medio se consignó: “Goleadas escandalosas se repartieron en la Liga de Ascenso: 65 goles en dos jornadas”.

En la actualidad, se encuentra activa una investigación por una alerta de amaño que giró la FIFA sobre un juego Santos-ADG, el 20 de octubre anterior. También, el Comité de Licencias de la Fedefútbol tiene bajo la lupa a la Asociación Deportiva Santos y a Guanacasteca por presuntas irregularidades administrativas y financieras.

Según una entrevista concedida por el Oficial de Integridad de FIFA, Carlos Ricardo Benavides, “en el fútbol de Costa Rica hay personas dedicadas a corromper futbolistas, clubes y cuerpos técnicos”.

Además, él explicó que FIFA emite alertas casi siempre relacionadas con la existencia de apuestas que suceden en el ámbito internacional y que tienen ciertos rasgos que permiten concluir que los apostadores conocían el resultado. También hay alertas por denuncia. Cuando ellos avisan de una alerta, su obligación es revisar si se puede hacer una investigación.

Hay alertas que por sí mismas no contribuyen tanto; pero existen casos en los que FIFA avisa y otros en los que más bien se le pide a FIFA que ayude.

