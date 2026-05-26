Álvaro Saborío deja un legado difícil de superar mientras analiza su regreso a la Primera División

El exjugador Álvaro Saborío aseguró que se sufre bastante en el banquillo, del Inter San Carlos, pero que también aprende mucho del técnico Douglas Sequeira.

Sentado en el banquillo del estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, el exdelantero Álvaro Saborío Chacón observaba la celebración de los jugadores, aficionados y dirigentes del Inter San Carlos, tras lograr su boleto a la Primera División.

Los norteños igualaron 0-0 con Jicaral Sercoba en el juego de vuelta, marcador que, combinado con el triunfo en casa por 1-0, les dio el cetro del Torneo Clausura 2026 y, luego de ganar el Apertura 2025, el ascenso directo a la máxima categoría.

En ocho años, Saborío celebró los dos ascensos de los equipos sancarleños a la máxima categoría. Primero con la Asociación Deportiva San Carlos, en 2018 como jugador, y ahora con Inter San Carlos en 2026, como asistente técnico de Douglas Sequeira. En ambas ocasiones, la fiesta fue en Jicaral.

Además, el exdelantero de Saprissa y Alajuelense se proclamó campeón del Torneo Clausura 2019 con San Carlos en la Primera División, dejando un legado difícil de igualar en el balompié nacional.

“Estoy muy contento por Douglas (Sequeira), por los jugadores y por el presidente (Geovanni Paniagua). Me siento muy feliz de verlos celebrando y de haber tomado la decisión de venir acá. Ahora solo queda disfrutar y agradecer a la afición, que siempre nos apoyó”, explicó Saborío en la página de Facebook Ascenso Total.

Álvaro se incorporó al Inter San Carlos en setiembre de 2025 y desde entonces ha ayudado a Douglas Sequeira con su experiencia y recorrido en el fútbol.

“Se sufre bastante estar afuera, pero es parte de la vida. Como dije, estoy contento por haber tomado la decisión de integrarme al equipo. De momento, toca disfrutar y ver los proyectos que vienen. Me siento orgulloso de ser sancarleño y esperamos alcanzar nuestras metas”, confesó Saborío.

El espigado exdelantero confesó que está aprendiendo junto a Douglas Sequeira y disfruta compartir con un cuerpo técnico experimentado, donde la mayoría sabe lo que es ganar un campeonato.

Sobre su futuro y la posibilidad de sentarse en el banquillo de Inter San Carlos en la Primera División, Álvaro Saborío indicó que hay situaciones que deben conversarse antes de tomar una decisión.

“Vamos a ver qué pasa. Estamos en eso (negociando su permanencia en el plantel). Vamos a ver qué hacemos. La verdad, es diferente la Primera y la Segunda División. En mi caso, como asistente, estoy aprendiendo con un gran grupo de profesionales”, manifestó Saborío.