Puro Deporte

Álvaro Saborío deja un legado difícil de superar mientras analiza su regreso a la Primera División

El exdelantero Álvaro Saborío asegura que disfruta estar en el banquillo del Inter San Carlos, como asistente de Douglas Sequeira

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Por Juan Diego Villarreal
Álvaro Saborío
El exjugador Álvaro Saborío aseguró que se sufre bastante en el banquillo, del Inter San Carlos, pero que también aprende mucho del técnico Douglas Sequeira. (Foto: Liasce./Foto: Liasce.)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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