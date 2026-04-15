Altas y bajas en Alajuelense con el clásico a la vista

Kenneth Vargas y Jeison Lucumí volvieron a jugar el sábado pasado con Liga Deportiva Alajuelense y se enfilan a tener minutos en el clásico nacional contra Saprissa.

Liga Deportiva Alajuelense empezó a recuperar jugadores justo en el momento en el que más lo necesita, luego de que en lo que va de 2026, el campeón nacional ha sufrido múltiples bajas por lesión, al igual que muchos otros equipos de Primera.

El sábado pasado, el colombiano Jeison Lucumí volvió a tener minutos después de perderse nueve partidos; también se dio el regreso de Kenneth Vargas, quien reapareció con gol.

“Lucumí nos da más poder ofensivo, al igual que Kenneth Vargas le da más variantes a Óscar Ramírez para tener un mejor rendimiento en ofensiva; nos da desequilibrio y en ese sentido nos pone contentos siempre recuperar gente, contar con ellos nos fortalece para el cierre”, expresó el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela.

Esas declaraciones las dio a los medios de comunicación con derechos de transmisión antes del partido entre Sporting y Alajuelense.

Ahí también habló sobre los futbolistas de la Liga que se encuentran lesionados en este momento, aparte de Malcon Pilone y Santiago van der Putten, quienes volverán a jugar hasta 2027.

“Tenemos dos lesionados, que son Celso Borges y Alexis Gamboa. Lo de Celso es algo menor, va a estar probablemente para el clásico y Gamboa tiene un poco más de tiempo de recuperación y esperamos que pueda llegar a la fase final”, comentó Carlos Vela en Columbia.

Para él, el hecho de que tanto Lucumí como Vargas regresaran con buenas sensaciones es una noticia más que positiva para Alajuelense.

“El resto del plantel está sano, están bien, tenemos el 90% del plantel disponible para Óscar Ramírez y es algo muy bueno para encarar estos partidos”, citó el mexicano.

Por su parte, el delantero Ronaldo Cisneros considera que siempre la competencia interna es importante.

“Recuperamos a los compañeros que ya volvieron a tener participación, que entraron muy bien, tanto Kenneth como Lucumí. Kenneth volvió con gol y ‘Lucu’ con control de balón, con su disposición, con su entrega y es importante, nos fortalece como equipo y esperamos recuperar a los que nos faltan para afrontar estos últimos partidos”.

El próximo partido de Alajuelense será el 19 de abril, en el clásico nacional ante Saprissa, en la antepenúltima fecha de la fase clasificatoria del Torneo de Clausura 2026.

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