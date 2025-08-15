Alivio para Saprissa: su peor pesadilla no se asomará en su camino

El Deportivo Saprissa recibió una gran noticia. Quizá no tenga injerencia para el equipo en este momento, pero bien pudo ser una preocupación que ya no se asomará en el horizonte morado.

De momento, con paso perfecto en la Copa Centroamericana de la Concacaf, con dos juegos e igual cantidad de victorias, los morados apuntan a que pasarán de ronda, a dos fechas de que termine la primera fase.

Los tibaseños van bien y estarán más tranquilos en caso de clasificar, ya que no se toparán con su pesadilla en el certamen: el equipo que fue un dolor de cabeza para los saprissistas prácticamente ya se quedó en el camino.

Tras dos torneos donde logró el subcampeonato, el Real Estelí, el “Tren del Norte”, como lo llaman en Nicaragua, se descarriló en Guatemala.

El Estelí estaba obligado a ganar de visita contra el Xelajú y terminó apaleado 4-1 y prácticamente eliminado de la Copa Centroamericana.

Los nicaragüenses perdieron sus dos primeros partidos y están casi eliminados, informó la prensa pinolera.

Olimpia también los goleó 3-0 y, en el Grupo D, Xelajú tiene 9 puntos, Olimpia 6, Águila de El Salvador 3, Hércules de El Salvador y Estelí poseen 0. Haría falta una increíble combinación de resultados para que logren engancharse en el segundo vagón, que también clasifica a la siguiente fase.

El Deportivo Saprissa vivió un calvario cada vez que enfrentó al Real Estelí de Nicaragua. (Jose Cordero)

En sus duelos con el Estelí en la Centroamericana del año pasado, Saprissa perdió 2-1 de visita en el Estadio Independencia del Real Estelí y, en el juego de vuelta, los pinoleros empataron 2-2 en el Ricardo Saprissa y eliminaron a los morados en cuartos de final.

En la otra visita de los tibaseños a Estelí, también perdió 1-0 en 2023.

De los últimos cinco enfrentamientos entre morados y pinoleros, desde 2014 a la fecha, el Real Estelí ganó dos juegos, empataron dos y Saprissa salió victorioso en uno.

