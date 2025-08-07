Puro Deporte

Alisha Lindo cumple su sueño de jugar y anotar con Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense derrotó a Herediano en el primer partido de fútbol femenino transmitido por FUTV

Por Fanny Tayver Marín
Kenia Rangel consiguió un gol importante para Liga Deportiva Alajuelense, en el partido contra Herediano.
Kenia Rangel consiguió un gol importante para Liga Deportiva Alajuelense, en el partido contra Herediano. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseFútbol FemeninoHeredianoAlisha Lindo
