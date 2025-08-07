Alisha Lindo cumple su sueño de jugar y anotar con Alajuelense

Kenia Rangel consiguió un gol importante para Liga Deportiva Alajuelense, en el partido contra Herediano.

Después del empate en el clásico, Liga Deportiva Alajuelense volvió al triunfo y lo hizo con una goleada de 3-0 ante el Club Sport Herediano, en el arranque de la tercera jornada del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina.

En el estreno de FUTV transmitiendo partidos de fútbol femenino, el marcador empezó a moverse en el minuto 19, a través de una acción de pelota quieta que la panameña Kenia Rangel cerró con acierto.

Ya en los minutos finales, una incursión por izquierda de Sianyf Agüero generaba peligro. A la leona le desviaron el remate y el balón le quedó a la mediocampista Mariela Campos, quien desde fuera del área venció a Yolián Salas con un derechazo.

Quedaba algo más, la anotación de la joven Alisha Lindo, tras una jugada que empezó Fabiana Alfaro, quien metió un centro que dejó pasar Ángela Mesén y la debutante con las rojinegras se estrenó con gol, en el minuto 87.

“Sí lo soñaba, pero no lo esperaba y cuando cayó el gol fue un sueño hecho realidad, siempre quise estar en este club. Esto es un reto muy grande y es una oportunidad muy grande para mejorar”, expresó Alisha Lindo en FUTV, quien tiene 16 años.

Wyzangel López, Ángela Mesén, Fabiana Alfaro y Alisha Lindo se funden en un abrazo de gol. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Mientras que la guardameta florense Yolián Salas dijo: “Feliz, después de tanto tiempo regresar y nos tocó un partido complicadísimo contra un gran rival. Esto está empezando, no llevamos ni un mes y hay que prepararnos para el siguiente partido”.

Vea el gol de Kenia Rangel

⏰ 19’ Alajuelense toma la delantera con el primer tanto del partido. pic.twitter.com/2e9aW2JGEm — FUTV (@FUTVCR) August 7, 2025

Vea el gol de Mariela Campos

⏰ 80’ Mariela Campos se hace presente en el marcador y firma el 2-0. pic.twitter.com/mCOZ4IQr7f — FUTV (@FUTVCR) August 7, 2025

Vea el gol de Alisha Lindo

⏰ 86’ ¡Llega el tercero para Alajuelense! Goleada en el Morera. pic.twitter.com/q5hh5KXed2 — FUTV (@FUTVCR) August 7, 2025

Partidos que faltan de la fecha 3

Municipal Pococí vs. Moravia : Sábado 9 de agosto, 6 p. m.

: Sábado 9 de agosto, 6 p. m. Dimas Escazú vs. Saprissa FF : Sábado 9 de agosto, 7 p. m.

: Sábado 9 de agosto, 7 p. m. Chorotega vs. Sporting: Domingo 10 de agosto, 11 a. m.

