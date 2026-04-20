Alexis Gamboa habla como pocos en Alajuelense: ‘Nos hemos relajado’

Alexis Gamboa es uno de los capitanes de Liga Deportiva Alajuelense. El defensor se recuperó de una lesión antes de lo previsto.

En medio de la amenaza de no clasificar que sacude a Liga Deportiva Alajuelense, el regreso de Alexis Gamboa al terreno de juego no solo trajo consigo una carta defensiva y hasta ofensiva, sino también una confesión que ningún otro miembro del plantel se había atrevido a pronunciar.

La reaparición del defensor fue una sorpresa total. Tras una lesión muscular sufrida ante LAFC, su retorno se produjo en el clásico, a pesar de que fue el viernes pasado cuando por primera vez se entrenó con el grupo.

Entró para el inicio del complemento, como sustituto de Guillermo Villalobos, quien tuvo una molestia en la rodilla y, aun así, terminó jugando hasta el descanso.

Pero en el retorno de Alexis Gamboa, su impacto más fuerte no fue como atacante improvisado en el cierre del clásico, sino frente a los micrófonos, donde lanzó una bomba de honestidad sobre Alajuelense.

El defensor no buscó refugio en las excusas habituales. Por el contrario, puso el dedo en la llaga con una frase que resonó con fuerza.

“No es poner excusas, creo que nos hemos relajado, si estamos en esta situación es porque nos hemos metido nosotros en esto. Ha habido cosas, que el árbitro y da igual, pero creo que nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros.

”En no darnos esos permisos como relajarnos, creo que somos un grupo ya maduro, que hemos pasado muchas de estas situaciones y esperemos en Dios se nos dé la oportunidad de clasificar y meternos”, expresó Alexis Gamboa en zona mixta.

Cuando se le repreguntó si se han relajado, recalcó lo que dijo con anterioridad y detalló a qué se refiere.

“Creo que no hemos dado nuestro máximo esfuerzo, no hemos sido nosotros, no hemos sido contundentes, no hemos sido fuertes defensivamente, nos han hecho mucho gol también, a eso me refiero”, comentó.

Alexis Gamboa ve la realidad actual de la Liga en la tabla de posiciones tras el empate en el clásico y siente la misma frustración que cualquier seguidor del club.

“No era el resultado que queríamos, ahora dependemos de otros resultados, pero mientras haya posibilidades vamos a mantener fe, vamos a trabajar para lo que viene y esperemos en Dios poder clasificar”, citó.

En cuanto a su retorno, a pesar de que en un momento existió el temor de que ni siquiera le alcanzara para jugar de nuevo en el torneo actual, su evolución se dio más rápido de lo previsto.

“Tuve una lesión y me recuperé antes de lo esperado, creo que esto es así, se están jugando muchas cosas, tengo que sacrificarme por el grupo y ayudar”, manifestó Alexis Gamboa.

Que jugara tan rápido, también implicaba un riesgo de cierta manera, pero eso fue algo que ni le pasó por la mente. Y él se sentía listo para volver.

“Lo personal nunca es importante, Guillermo tuvo una molestia y tuve que entrar. Hasta el viernes entrené, al final lo hago por mis compañeros, me sacrifico por mis compañeros. Y al final si me tengo que romper más me rompo y ya está; lo importante es que podamos clasificar, esperando en Dios que se dé un buen resultado y poder meternos ahí”, aseguró.

Alexis Gamboa en su regreso se vio activo en sus funciones habituales en defensa, pero también terminó jugando en punta. (Jose Cordero/José Cordero)

Añadió que en el vestuario rojinegro saben bien que ahora es todo o nada y que él estaba mentalizado en jugar otra vez.

“No estamos en un momento como para estar cuidándonos estando fuera por una pequeña molestia, creo que al final si me voy a romper, me rompo y ya está, tengo que tratar de ayudar a mis compañeros y da igual lo mío”.

Además, como uno de los capitanes de Alajuelense, el central recordó que lo que les dio éxito en el torneo pasado fue trabajar y nunca dejar de creer.

“Este torneo nos ha costado mucho y es doloroso porque no es lo que queremos. Nosotros nos esforzamos, trabajamos todos los días para tener resultados positivos y no los estamos logrando. Seguir trabajando, seguir creyendo y esperar en Dios que se nos dé una oportunidad de clasificar”, recalcó.

Al tratar de entender por qué la Liga ha sido tan irregular en lo que va de 2026, el defensor dijo que han tenido muchos lesionados; pero que tampoco eso es una excusa.

“Siempre que se está aquí, sea yo, o sea otro, o cualquiera de mis compañeros que estamos aquí, tenemos que rendir, somos totalmente responsables. Hemos dejado de ser contundentes, nos hemos dado permisos que no debemos y hay que ser autocríticos para lo que viene”, subrayó.

Alajuelense tiene 23 puntos después de 16 presentaciones y se encuentra en el quinto lugar de la tabla. Ahora, el campeón nacional está obligado a ganar los dos partidos que le restan, ante Puntarenas en casa y de visita frente a Liberia. Además, ocupa que este martes se produzcan resultados que le beneficien.

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