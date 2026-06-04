¿Alejandro Bran y Kenneth Vargas no escarmentaron por sanción suave? Esto responde Alajuelense

Alejandro Bran está separado de Liga Deportiva Alajuelense y no se encuentra en los planes de Ismael Rescalvo para este semestre.

Liga Deportiva Alajuelense busca combatir la indisciplina después de varios escándalos presentados en la última temporada, con reincidencia incluida de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, lo cual provocó la separación de ambos futbolistas.

No falta quienes digan que en el club falta mano dura, pero según el directivo rojinegro León Weinstok, no solo en el fútbol, sino en cualquier ámbito cuando ocurren situaciones de indisciplina, es normal que vayan creciendo las medidas.

Mencionó como ejemplo cuando un árbitro en un partido en la primera falta hace una advertencia verbal, luego a la segunda o tercera saca una tarjeta amarilla y después la roja.

“No es usual ni es una muy buena práctica hacer la sanción más gravosa desde un inicio, salvo que sea algo que lo amerite ir de un momento a otro, y esto es en Costa Rica y a nivel mundial”, apuntó León Weinstok.

Recordó que recientemente, en el Real Madrid hubo un incidente con un altercado interno entre dos futbolistas y la decisión del club merengue fue una sanción monetaria para Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

“Casi que todos podemos coincidir en que si esos hechos se repiten una, dos o tres veces más, es muy probable que va a terminar tal vez con una separación de alguno de esos futbolistas”, citó.

Tras mencionar eso, León Weinstok recordó que para Alejandro Bran y Kenneth Vargas, “la primera sanción fue dura en su medida”, y que, ahora al darse otra situación, hubo una sanción mayor, que fue separarlos del equipo como primer paso, porque falta la medida definitiva.

En algunas ocasiones, el club puede tomarla unilateralmente y solo notificar, que es si decide aplicar un despido.

Las otras decisiones necesitan llegar a un acuerdo entre las partes, o si se hablara de un préstamo, tienen que estar de acuerdo el club que lo envía, el club que lo recibe y el jugador.

“Que no se malinterprete, no es que no hay ninguna medida como tal, simplemente que se comunicará hasta que ya esté la medida definitiva o la decisión definitiva”, recalcó León Weinstok.

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