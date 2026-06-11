Alejandro Bran se deja ver por primera vez y ni se imagina dónde (fotografía)

Alejandro Bran y Liga Deportiva Alajuelense separaron sus caminos luego de que llegaron a un acuerdo y firmaron el finiquito del contrato que unía al futbolista y al club hasta diciembre de 2027.

¿Qué había pasado con él? Después de aquel incidente durante la madrugada del 25 de mayo en Los Yoses, el jugador no se había dejado ver públicamente.

Esa vez, una salida nocturna se extendió más de la cuenta y hasta su carro terminó baleado. A raíz de eso, el jugador quedó desconvocado de la Selección de Costa Rica por un acto de indisciplina, al andar en la calle en horas no permitidas, poco antes de tener que presentarse a la concentración de la Tricolor.

Antes de eso, Fernando Batista había hablado con Alejandro Bran y le dijo que no lo quería en polémicas ni escándalos. Pero ocurrió eso y la decisión del Bocha fue sacarlo de la Sele para los amistosos contra Colombia e Inglaterra.

Paralelo a eso, Alajuelense primero lo separó del equipo como primera medida al tratarse de un caso de reincidencia en indisciplina.

Después de eso, hubo una negociación que empezó a entablarse desde hace días y aunque todo se maneja de forma confidencial, pareciera que el acuerdo consistió en que el club le paga tres meses de salario como acuerdo por el finiquito, que viene siendo el estándar que se maneja.

Y después de todo, Alejandro Bran reapareció en redes sociales, dejándose ver por primera vez. Eso sí, no fue propiamente en su cuenta personal.

Antes de que Alajuelense comunicara que el mediocampista ya no es jugador del club, apareció una fotografía del jugador que se ha visto envuelto en varias polémicas este año.

La publicó Benjamín Mayorga (el hijo del exfutbolista) en su cuenta de Instagram, en Twelve, como se llama el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Joel Campbell.

Entre los que aparecen en esa fotografía en plena cancha son Francisco Calvo, Joel Campbell, Alejandro Bran y Yeltsin Tejeda.

Alejandro Bran reapareció en redes sociales, desde el incidente que protagonizó en mayo, en San Pedro. (Foto: Instagram Joel Campbell. /Foto: Instagram Joel Campbell.)

De ellos, los tres últimos se encuentran sin equipo, aunque Joel ya le dio el sí a Inter San Carlos y es muy probable que Tejeda también fiche con el nuevo inquilino de la Primera División.

Con respecto a Alejandro Bran, varios clubes han preguntado por él, aunque por el momento se desconoce dónde continuará con su carrera futbolística tras quedar en libertad, luego de su paso por Alajuelense.

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