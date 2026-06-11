Alajuelense y Alejandro Bran mueven la noche: esta es la decisión final tras reincidencia en indisciplina

Después de cerrar su capítulo con Kenneth Vargas, Liga Deportiva Alajuelense también aplicó lo mismo con Alejandro Bran.

Aunque en un principio se contempló la posibilidad de que el futbolista se marchara a préstamo a un club en el extranjero, al tratarse de una separación por un caso de indisciplina, con reincidencia incluida, tampoco resultaba una vía fácil.

Muy rápido las dos partes se percataron de eso y fue entonces cuando empezaron a negociar el finiquito, algo que empezó desde hace varios días.

“LDA informa que el jugador Alejandro Bran ya no forma parte de la institución. Le deseamos éxitos en sus proyectos personales y profesionales”, informó Alajuelense a través de sus redes sociales este miércoles 10 de junio a las 7 p. m.

El finiquito era uno de los caminos a seguir, considerando que ya los jugadores que habían purgado un castigo por indisciplina tenían claro que una más y se iban, tal y como lo expresó públicamente el gerente deportivo del club, Carlos Vela.

La Nación intentó conocer más detalles sobre la salida de Alejandro Bran. Sin embargo, en Alajuelense se apegan a las políticas de confidencialidad en estos casos.

A través de su oficina de prensa, la Liga respondió: “Se llegó a un acuerdo entre la institución y el jugador para finiquitar el contrato. Por temas legales de dicha negociación no daremos declaraciones”.

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