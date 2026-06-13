Alejandro Bran reaparece hablando en inglés: esto dijo y las reacciones no se hicieron esperar

Alejandro Bran está contento con la nueva oportunidad que tiene en el fútbol.

Alejandro Bran alista maletas porque en los próximos días alzará vuelo hacia Europa, lejos de Liga Deportiva Alajuelense y con la intención de retomar su carrera deportiva en su nuevo club, el Petrolul de Rumanía.

El futbolista envió un mensaje a los aficionados del nuevo equipo que lo fichó, luego de que tras una negociación con la Liga, obtuvo su libertad.

“Quiero decirles que estoy muy emocionado por firmar con el club por las próximas dos temporadas. Trataré de dar lo mejor de mí para que el equipo consiga sus metas, nos vemos pronto”, comentó Alejandro Bran en inglés.

El cuadro rumano posteó el video con las primeras palabras del mediocampista y esa publicación se llenó de comentarios desde Costa Rica, con mensajes de todo tipo, relacionados con las polémicas que protagonizó en lo que va del año.

Alejandro Bran primero tuvo un problema que empezó por generar ruido en el condominio donde vivía y que tenía molestos a los vecinos; pero hasta intervino la policía y de ese hecho se difundieron múltiples videos, en los que el entonces futbolista de la Liga parecía estar en estado de ebriedad.

La situación deparó un castigo para el jugador, que según el gerente deportivo del club, Carlos Vela, fueron “miles de dólares”, junto a la semana que se entrenó lejos del primer equipo. Con eso, llegó la advertencia de que a la segunda, se iba del equipo.

Eso justamente pasó después de una salida nocturna que se extendió hasta la madrugada del lunes 25 de mayo, justo cuando unas horas después debía presentarse a una convocatoria de la Selección de Costa Rica.

Aunque en un establecimiento comercial en Los Yoses se presentó un incidente y hasta su carro terminó con impactos de bala; deportivamente lo que se reprochó como indisciplina fue esa salida que sobrepasó el límite de lo permitido para un deportista de alto rendimiento.

Fernando Batista lo desconvocó de la Selección Nacional; Alajuelense lo separó como primera medida con carácter urgente y luego todo acabó con el finiquito del contrato.

Ahora, Alejandro Bran retorna a Europa, en el fútbol rumano, buscando reencontrarse con su fútbol y lejos de las polémicas en Costa Rica.