Puro Deporte

Alejandro Bran reaparece hablando en inglés: esto dijo y las reacciones no se hicieron esperar

Alejandro Bran pronto viajará a Rumanía para integrarse a su nuevo club. Antes de eso, dio un mensaje

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Así anunció su nuevo club a Alejandro Bran.
Alejandro Bran está contento con la nueva oportunidad que tiene en el fútbol. (FC Petrolul/FC Petrolul)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alejandro BranPetrolulLegionarios
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.