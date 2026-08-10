Alejandro Bran reaparece en redes y muestra lo que le quitó el sueño (fotos)

Alejandro Bran encuentra en el fútbol de Rumanía una nueva oportunidad.

Lejos de Costa Rica, Alejandro Bran empieza otra vez y busca reencontrarse con su fútbol, portando la camisa 10 del Petrolul en el fútbol de Rumania.

El volante costarricense fue titular en el triunfo de su equipo por 1-0 ante Otelul Galati y jugó 86 minutos.

Después de eso, Alejandro Bran reapareció en redes sociales y posteó varias fotografías en su cuenta de Instagram, mostrando parte de esta nueva aventura en el fútbol rumano.

Ya no es tan constante en redes como antes, cuando prácticamente sus publicaciones eran diarias.

Pero lo hizo después de su propio partido allá, tras el triunfo de su equipo.

Luego, el mediocampista se desveló, o puso el despertador ante la curiosidad de un juego importante, que le quitó el sueño.

Alejandro Bran va sumando minutos con su equipo, el Petrolul de Rumanía. (Instagram Alejandro Bran/Instagram)

Alejandro Bran no quería perderse el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, en el que los rojinegros ganaron 0-3 con goles de Rashir Parkins, Jeison Lucumí y Kenyel Michel.

Alejandro Bran estaba pendiente del partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Alejandro Bran/Instagram)

Dicho encuentro empezó a las 6 p. m. en territorio nacional, equivalente a las 3 a. m. en Rumanía, pues son nueve horas de diferencia.

En Instagram, Alejandro Bran publicó una historia en la que mostró que a través de su computadora estaba viendo el encuentro entre el Team y la Liga desde allá, cuando el marcador todavía se encontraba 0-0.