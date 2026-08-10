Puro Deporte

Alejandro Bran reaparece en redes y muestra lo que le quitó el sueño (fotos)

Alejandro Bran se encuentra en Rumanía y desde allá estaba muy pendiente de algo importante en Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
Alejandro Bran encuentra en el fútbol de Rumanía una nueva oportunidad.
Alejandro Bran encuentra en el fútbol de Rumanía una nueva oportunidad. (Instagram Alejandro Bran/Instagram)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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