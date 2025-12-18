Alejandro Bran pasó de un duro golpe emocional al protagonismo en Alajuelense

Alejandro Bran cuenta que Óscar “Macho” Ramírez tiene una alta cuota de responsabilidad para que volviera a creer en él mismo y en explotar esa pegada de media distancia que le está dando réditos a Liga Deportiva Alajuelense en este tramo final del Torneo de Apertura 2025.

Su camino hacia el protagonismo actual no ha sido una línea recta y el Bran que empezó a mostrarse desde las semifinales se ve muy distinto al de la fase regular, que ni siquiera tenía tanta participación.

Hoy, cuando la exigencia en el entorno manudo llega a su punto máximo, él levanta la mano y afina puntería para convertirse en el hombre de los goles importantes, justo cuando el equipo más lo necesita.

El volante no oculta que el trayecto reciente ha sido espinoso. Entre el ruido de las redes sociales y el dolor deportivo porque la Selección de Costa Rica quedó fuera del Mundial 2026, el jugador de la Liga tuvo que gestionar una carga emocional pesada.

Aquel episodio del saque de banda que desperdició en el último partido de la Tricolor fue una herida abierta que el jugador ha tenido que sanar con madurez.

“No han sido meses fáciles para mí, pero siempre me he levantado y con la cabeza en alto, sabiendo que tengo calidad y que tengo que demostrarlo”, confesó Alejandro Bran, luego del primer partido de la final de segunda ronda entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa, que quedó 2-2 en Tibás.

Sobre aquel saque de banda en el último partido de la Sele, dijo que “son jugadas, uno no quiere equivocarse. Pasó, Dios así lo quiso y me tocó levantar cabeza y seguir por el sueño que tengo”.

Le llevó unos días, pero con ayuda comprendió que no podía quedarse en ese shock emocional al sentir el peso de la eliminación, y hoy solo piensa en el sueño de alzar la copa con Alajuelense.

Muchas veces se dice que hay jugadores que se esconden o desaparecen en instancias decisivas, pero con este caso en particular aplica el efecto contrario.

Es el hombre que con un golazo de media distancia empató el primer pulso de la semifinal contra Liberia en la Ciudad Blanca, a falta de menos de 15 segundos para el final; también usó ese recurso en la final, que se combinó con un error de Esteban Alvarado al ir por el balón.

Además, en el torneo pasado, Alejandro Bran también convirtió en los dos partidos de la final de segunda ronda contra Saprissa.

Él lo resume en que se tiene confianza y en que ha puesto en práctica algunas recomendaciones del “Macho” a la hora de pegarle a la pelota.

Alejandro Bran: ‘Me ha ayudado el psicólogo del equipo’

Pero también reveló que para llegar a su versión actual, tomó decisiones drásticas fuera del campo.

La salud mental se convirtió en su prioridad, alejándose del ecosistema volátil de las redes sociales para enfocarse en lo estrictamente deportivo.

“Me ha ayudado el psicólogo del equipo, he estado un poco alejado de las redes, porque es difícil. Me he curado en lo mental, y he aprovechado el momento en el que estoy”, explicó.

Ese equilibrio emocional ha ido de la mano con lo que hoy hace en cancha. Si bien es cierto, el clásico le estaba costando en labores defensivas, el “Macho” en realidad lo tenía en cancha para otra cosa, para que tirara a marco desde lejos, como ocurrió cuando anotó.

“Sé que es un buen recurso que tengo, lo he entrenado. He estado practicando de cómo entrarle a la bola. Óscar Ramírez me ha ayudado, me ha dado consejos y la práctica me ha ayudado bastante”, citó.

“Todo parte de la confianza, en Liberia me quité un peso de encima y he mostrado el jugador que soy. Ando con confianza y bola que me queda voy a tratar de pegarle; me está saliendo gracias a Dios”, agregó.

Alejandro Bran festejó la anotación con Creichel Pérez, Rashir Parkins y Anthony Hernández. (Mayela López/Mayela López)

También contó que cuando cayó la anotación de Orlando Sinclair, los jugadores de Alajuelense se reunieron en el centro de la cancha, hablaron algunas cosas y empezaron a proponer su juego.

Una reacción tan inmediata, en otra versión de Alajuelense, difícilmente hubiese ocurrido. La realidad es que la Liga recibió un tanto en el minuto 45+2; pero en ese tiempo de reposición convirtió con Kenyel Michel en el 45+5 y Alejandro Bran marcó en el 45+8. Luego, el empate de Fidel Escobar fue en el minuto 64.

“Hay presión sí, pero el equipo está capacitado, cerramos en casa con nuestra afición y estamos mentalizados en lo que queremos”, citó.

Con la serie abierta y en la cuenta regresiva para el clásico del sábado, Bran se muestra optimista, pero sin triunfalismo.

“Estamos motivados, cerrar en casa va a ser muy lindo y tenemos que estar concentrados, todavía no hemos ganado nada”, advirtió.

Al ser consultado sobre si este es finalmente el año de la Liga, respondió: “Dios primero así sea”.

Alajuelense recibirá a Saprissa este sábado 20 de diciembre, a partir de las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Si la los rojinegros ganan, serán campeones. Si se imponen los morados, forzarían a la Liga a jugar dos partidos más.

En este momento, la serie se encuentra 2-2 y recuerde que en caso de que persista el empate, habría tiempos extra, y si fuese necesario, penales. Además, el gol de visita ya no es criterio de desempate.

