Puro Deporte

Alejandro Bran es el Hombre Araña: vea el increíble video hecho por su equipo en Europa

El futbolista costarricense Alejandro Bran vuela entre edificios y aterriza en el estadio de su equipo rumano como todo un superhéroe

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Por Esteban Valverde
Alejandro Bran aparece actuando como el Hombre Araña en un video de su equipo, el Petrolul de Rumania.
Alejandro Bran aparece actuando como el Hombre Araña en un video de su equipo, el Petrolul de Rumania. (Captura de pantalla Petrolul en Tik Tok/Captura de pantalla Petrolul en Tik Tok)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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