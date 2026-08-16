Alejandro Bran es el Hombre Araña: vea el increíble video hecho por su equipo en Europa

Alejandro Bran aparece actuando como el Hombre Araña en un video de su equipo, el Petrolul de Rumania.

Alejandro Bran empieza a generar noticias -positivas- en su nuevo equipo, el Petrolul de la primera división de Rumania. Pero no solo es protagonista en la cancha, sino en un video posteado por el club, donde aparece actuando como el Hombre Araña.

Sí, el volante costarricense es el superhéroe arácnido, al menos según el corto que el Petrolul puso en su cuenta oficial de Tik Tok.

Ahí, Bran vuela sobre los edificios con su lanza telarañas y aterriza en el campo de juego del equipo con la característica pose de ese conocido héroe del cómic y el cine, vestido con el uniforme del equipo.

El club puso el video con el siguiente texto: “El domingo, todos los caminos conducen al Ilie Oana (nombre del estadio)”, pues lo utilizaron para la promoción de un partido.

De inmediato, el posteo se llenó de comentarios tanto de aficionados locales como de costarricenses que siguen la trayectoria de Bran.

En la cancha, el exalajuelense también sale al rescate de su club: el viernes pasado hizo su primera anotación con el cuadro rumano, de penal, como parte de la victoria 2-1 en el torneo local ante el Voluntari.

Bran salió en polémicas circunstancias de Costa Rica, rodeado de episodios de indisciplina, pero está dando un nuevo aire a su carrera en el Este de Europa. Y ahora hasta deja ver su nueva identidad secreta, como el nuevo Hombre Araña de Rumania.