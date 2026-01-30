Alberto Toril reaparece y dice lo que tanto quería al marcharse de Alajuelense

Alberto Toril afirma que se lleva muy buenos recuerdos de Liga Deportiva Alajuelense y de Costa Rica.

Liga Deportiva Alajuelense optó por darle el finiquito a Alberto Toril, el delantero español que no estaba en los planes de los rojinegros para este semestre.

El atacante llevaba tiempo sin dar declaraciones o emitir algún mensaje a través de sus redes sociales; pero reapareció una vez que se oficializó su salida de la institución rojinegra.

Antes de emprender su regreso a España, el atacante de 28 años que jugó 68 partidos con Alajuelense —marcó 18 goles y cinco asistencias— se pronunció a través de sus redes sociales.

Alberto Toril manifestó que le tocaba escribir unas palabras que nunca son fáciles, y que, después de un año y medio defendiendo el escudo de la Liga, llegó el momento de cerrar una etapa que cataloga como muy especial en su carrera.

“Me voy con el corazón lleno y con el orgullo de haber formado parte de la Liga Deportiva Alajuelense, un club histórico, grande y ganador. En este tiempo lo hemos ganado todo, y en especial quiero destacar la alegría inmensa de haber conseguido el último torneo nacional, un título que quedará marcado para siempre en mi memoria y en mi carrera”, aseguró Alberto Toril.

Alberto Toril tuvo un estreno con gol con Liga Deportiva Alajuelense, en la Recopa de 2024 ante Saprissa. (Prensa Alajuelense)

Añadió que nada de eso habría sido posible sin el trabajo diario, el compromiso y la unión del grupo. También aprovechó para dar las gracias a todas las personas del club, mencionando a directivos, cuerpo técnico, staff médico, utileros, trabajadores y a sus compañeros de camerino.

“Desde el primer día me hicieron sentir en casa y siempre recibí un trato humano y profesional que valoro muchísimo. También quiero agradecer de corazón a la afición manuda, que siempre estuvo ahí, en los buenos y en los malos momentos. Sentir su apoyo y su pasión en cada partido fue un privilegio.

”Y no puedo irme sin dedicar unas palabras a Costa Rica, un país que me abrió las puertas desde el primer momento. Me llevo el cariño de su gente, su respeto, su alegría y una experiencia de vida que va mucho más allá del fútbol”, señaló el español.

Alberto Toril dejó de ser futbolista de Liga Deportiva Alajuelense y este fue su posteo en X (antes Twitter). (X de Alberto Toril/X de Alberto Toril)

En su mensaje, el jugador hizo énfasis en que Costa Rica y su gente ocupan un lugar muy especial en su corazón.

“Me voy agradecido, orgulloso y con recuerdos que me acompañarán para siempre. La Liga no se olvida, hasta pronto”, concluyó Alberto Toril.

En lo que fue su paso por Alajuelense, durante el primer semestre tuvo sus mejores momentos. Inclusive, fue clave con un gol en la final contra Real Estelí para que la Liga consiguiera el bicampeonato en la Copa Centroamericana.

Luego fue a menos y una lesión lo hizo pasar por el quirófano en el último semestre. Prácticamente no tuvo participación y para este mercado, Óscar Ramírez y Carlos Vela coincidieron en que de acuerdo a una evaluación deportiva, era hora de modificar el ataque.

