Washington Ortega: la final que puede marcar su consagración con Alajuelense

Washington Ortega llegó en silencio, sin bombos ni platillos, pero con una responsabilidad gigantesca: ocupar el lugar de Leonel Moreira, ídolo, referente y figura en los últimos años del arco rojinegro. No era tarea fácil. Y sin embargo, lo hizo. Partido a partido, tapada a tapada, Ortega se ganó el respeto de la afición y la confianza del cuerpo técnico.

Al igual que todos los protagonistas de la final, el arquero uruguayo sueña con levantar la copa miércoles.

En declaraciones tras el partido de ida ante Herediano, Ortega dejó claro que, más allá de los rumores sobre su futuro, su mente está puesta en el objetivo colectivo: el título.

25/05/2025. Estadio Nacional. Hora: 05:00 p.m. Final de Ida del Torneo de Clausura 2025 disputado entre la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) y el Club Sport Herediano en el Estadio Nacional. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

¿Cómo maneja la presión de estar a un partido de ser campeón invicto?

La verdad es que esto es grupal. No me enfoco tanto en lo personal, sino en que tenemos que ir todos juntos a hacer un gran partido e intentar lograr lo que deseamos todos: por lo que vinimos, que es ser campeones.”

¿Qué siente al jugar con 35 mil personas en el estadio?

No, la gente no te complica. Si te meten 35 mil personas en este estadio… no sé si hay otro equipo que lo haya hecho. Eso a nosotros nos motiva un montón. Creo que nos está faltando ese último pase para terminar bien la jugada. Pero bueno, todavía estamos vivos.

¿Estás preparado si el miércoles hay penales?

Nosotros vamos con la mentalidad de ganar el partido, ojalá podamos lograr el triunfo y el campeonato. Pero si no, estamos preparados desde que entramos a las finales. Siempre es importante estudiar e ir entrenando. No es lo mismo en los entrenamientos que en los partidos, pero ahí vamos.

¿Qué significa tener a Óscar ‘Macho’ Ramírez como técnico?

Yo lo he dicho muchas veces: él es la unión entre la gente y nosotros. Y creo que se ha logrado. Ahora esperamos a ver qué nos dice y cómo afrontar ese partido. Él ya está muy acostumbrado a este tipo de finales.

La presión ha sido máxima, especialmente tras la sanción al estadio Alejandro Morera Soto, que obligó a jugar como local en el Estadio Nacional. Aun así, Ortega fue un muro en el empate 0-0 del partido de ida y espera repetir una actuación estelar este miércoles en Santa Bárbara.