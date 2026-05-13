Alajuelense

Otro equipo le cierra la puerta a Joel Campbell

El mercado de fichajes se torna complejo para Joel Campbell, pues varios clubes de Primera ya dijeron públicamente que no lo tienen en sus planes

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Por Steven Torres
Alajuelense vs. PZ
El futuro de Joel Campbell sigue siendo un misterio, otro equipo descartó su fichaje. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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