Otro equipo le cierra la puerta a Joel Campbell

El futuro de Joel Campbell sigue siendo un misterio, otro equipo descartó su fichaje. Foto: Rafael Pacheco Granados

El futuro profesional de Joel Campbell continúa siendo una incógnita. Un equipo más, Sporting FC, afirmó que no hay interés en el tres veces mundialista.

José Miguel Cubero, gerente del equipo, se refirió al tema de Campbell en una entrevista con Tigo Sports Radio. “Sí me contactaron para ver si existía la posibilidad de que fuera parte de Sporting, pero eso fue hace varias semanas. Desde un inicio conversamos con el cuerpo técnico, ya que se debe tomar una decisión en conjunto. Definitivamente no; con Joel, de momento, no”, afirmó.

Cubero amplió sobre los motivos de la falta de interés en un jugador de su trayectoria. “No es que no lo quieran. El tema salarial, ni siquiera lo conversamos con la persona que me llamó. Por nuestra parte no fue un tema salarial; fue un tema de características de jugadores que estábamos buscando este semestre”.

Sporting se une a Herediano y Saprissa, que respondieron con un contundente no a una eventual llegada de Joel Campbell.

Por su parte, Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, dijo lo siguiente a La Nación: “El interés en un jugador de la trayectoria de Joel siempre puede existir. Ahora, habría que analizar condiciones económicas para, ahí sí, ver posibilidades”.

En tanto, Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, dijo que, si el nuevo entrenador del equipo (que todavía no está nombrado) cuenta con él, se sentarían a negociar, siempre y cuando siga disponible para contratar.

El destino del atacante permanece en la incertidumbre y es principal incógnita del mercado de fichajes nacional.