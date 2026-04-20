Alajuelense

Joel Campbell, sobre el panorama de Alajuelense: ‘Matemáticamente todavía estamos ahí’

Joel Campbell dio sus valoraciones sobre el clásico, en un partido que deja a Alajuelense comprometido en la tabla

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Por Steven Torres
19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
En la foto se observa el momento exacto de la falta de Jefferson Brenes sobre Joel Campbell en el clásico Alajuelense-Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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