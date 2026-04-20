Joel Campbell, sobre el panorama de Alajuelense: ‘Matemáticamente todavía estamos ahí’

En la foto se observa el momento exacto de la falta de Jefferson Brenes sobre Joel Campbell en el clásico Alajuelense-Saprissa.

Luego de un intenso compromiso entre Alajuelense y Saprissa, el marcador final sentenció un empate 1-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto, que deja comprometidos a los rojinegros de cara a semifinales.

Los manudos son quintos con 23 puntos, a tres de Cartaginés, cuando faltan dos jornadas.

Tras el silbatazo final, Joel Campbell, quien fue protagonista al recibir la infracción dentro del área que provocó el empate de penal, ofreció sus valoraciones en la transmisión de FUTV. “Lastimosamente no pudimos sacar el resultado que queríamos, creo que el equipo dio todo, se entregó. Intentamos sacar esos tres puntos, pero bueno, matemáticamente todavía estamos ahí, hay que seguir peleando hasta el final”.

Campbell amplió sobre la posibilidad de quedar fuera de semifinales. “Vamos a preocupar por ganar los dos partidos (ante Puntarenas y Liberia) y ya luego si se nos da, pues bienvenido y si no, sería una lástima. Pero yo creo que estamos en capacidad de poder sacar los dos partidos y esperar si el fútbol nos da esa mano”.

El atacante rojinegro brindó detalles sobre la dolencia física que lo obligó a abandonar el terreno de juego y ser sustituido. “Creo que fue una sobrecarga (muscular) ahí en una jugada; esperemos en estos días que no pase nada”.

Asimismo, el atacante fue consultado sobre su situación contractual y la posibilidad de una renovación, pues el contrato se vence luego de este torneo. “Yo nada más hago lo que me toca, que es jugar, entrenarme al máximo día con día, dar lo mejor y bueno, vamos a ver qué pasa a final de temporada”.

Alajuelense volverá a la acción el próximo jueves 23 de abril, cuando reciba al Puntarenas FC en el Estadio Alejandro Morera Soto. Este compromiso será de vital importancia para las aspiraciones manudas, pues definirá gran parte de sus posibilidades de clasificación a la siguiente fase.