Alajuelense

Geancarlo Castro se sincera sobre su salida de Alajuelense

El lateral brumoso Geancarlo Castro rompió el silencio sobre su salida del club manudo

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Por Steven Torres
Geancarlo Castro fue quien marcó el gol del triunfo de Cartaginés ante Motagua la semana pasada.
El lateral brumoso Geancarlo Castro, caminando en el túnel de Cartaginés previo a un partido. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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