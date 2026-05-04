Geancarlo Castro se sincera sobre su salida de Alajuelense

El lateral brumoso Geancarlo Castro, caminando en el túnel de Cartaginés previo a un partido.

El actual lateral del Club Sport Cartaginés, Geancarlo Castro, se refirió recientemente a su desvinculación en 2023 de Alajuelense, el equipo que le brindó la oportunidad de debutar en la máxima categoría.

A través de un video difundido por el medio “¡Qué golazo, mae!”, el lateral brumoso participó junto a su novia en una transmisión en vivo mediante la plataforma TikTok, cuando uno de los usuarios le consultó sobre su salida del cuadro rojinegro.

Castro aclaró que su salida del conjunto rojinegro se produjo por rescisión de contrato. Según explicó el futbolista, una figura -cuya identidad no reveló- no quería que estuviera ahí en ese momento y lo mejor fue salir en enero del 2023.

El lateral detalló que, si bien el adiós no ocurrió bajo las condiciones que él deseaba, la decisión fue tomada por dicha persona, quien finalmente solo estuvo durante seis meses en Alajuelense.

Luego agregó: “En ese momento era muy carajillo y no supe manejar algunas cosas, pero también siento que no tuve mucha oportunidad que tuvieron varios”.

El paso de Castro (actualmente de 24 años) por la institución manuda se extendió durante 14 años, un proceso formativo que culminó con su debut a temprana edad cuando solo tenía 16, e incluso participó en el premundial sub 17 de 2019 con Costa Rica.

Su trayectoria en el cuadro rojinegro no estuvo exenta de dificultades; durante la temporada 2022, el futbolista sufrió una grave lesión con una ruptura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos en su extremidad inferior izquierda.

Castro se vinculó al Club Sport Cartaginés a partir del Torneo de Apertura 2025.