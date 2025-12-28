Exfigura de Alajuelense regresa a Costa Rica

El volante hondureño Alex López jugó con Alajuelense del 2018 a 2023, en su primera etapa en Costa Rica.

Volver a Costa Rica lo sedujo, más aún porque estará bajo el mando de un entrenador con el cual fue campeón en el Torneo Apertura 2020 con Liga Deportiva Alajuelense.

Hace dos años dejó la Liga, pero ahora tiene todo listo para reunirse en nuestro país con el entrenador argentino Andrés Carevic, en una nueva etapa para ambos en el balompié costarricense.

Para el hondureño Alexander López Rodríguez será su segunda experiencia en Tiquicia, luego de jugar con los rojinegros de 2018 a 2023, periodo en el que anotó 36 goles en 274 partidos, además de ganar un título nacional y una Liga Concacaf, torneo que actualmente se denomina Copa Centroamericana.

Desde enero de 2024, López, de 33 años, se incorporó a los Potros del Olancho, donde fue una de las principales figuras del plantel que en este torneo se clasificó a las fases finales del campeonato.

De acuerdo con una fuente cercana a La Nación, Alex López ya cerró su fichaje con los capitalinos, donde se reunirá con su compatriota Carlos Pineda, por lo que está a la espera de la finalización de su contrato con Olancho, equipo que este domingo finaliza su participación en el campeonato local al enfrentar al Marathón.

Olancho quedó fuera de la final del fútbol catracho, mientras que el Marathón disputará el título frente al Olimpia.

Alex López, quien precisamente inició su carrera en el Olimpia, también jugó en el Houston Dynamo de la MLS y en el Al-Khaleej Club de Arabia Saudita. Tras sus pasos por Alajuelense y Olancho, ahora tendrá una segunda experiencia en Costa Rica con Sporting FC.