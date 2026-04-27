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Chepe Bomba se burla del fracaso de Alajuelense: ‘El tercerón del fútbol tico’

El polémico comunicador panameño Chepe Bomba cuestionó a Alajuelense tras su fracaso en el Clausura 2026

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Por Steven Torres
José Miguel Domínguez Chepe Bomba Periodista de Panamá 28 de junio del 2025 Tomado de redes sociales
La eliminación de Liga Deportiva Alajuelense también fue noticia en Panamá, con los cuestionamientos de Chepe Bomba. (La Nación/Tomado de redes sociales)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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