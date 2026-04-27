Chepe Bomba se burla del fracaso de Alajuelense: ‘El tercerón del fútbol tico’

La eliminación de Liga Deportiva Alajuelense también fue noticia en Panamá, con los cuestionamientos de Chepe Bomba.

El polémico periodista panameño conocido como Chepe Bomba se burló y lanzó duras críticas contra la Liga Deportiva Alajuelense tras su prematura eliminación del certamen nacional.

El comunicador publicó un video en sus redes sociales sobre la eliminación de los rojinegros, con el título “El tercerón del fútbol tico superando sus propios límites”. Ahí, Chepe Bomba afirmó: “Se creían los campeones, Copa Centroamericana; diciembre adiós, quedó en el pasado, pero no clasificarse en la liga de Costa Rica es una vergüenza”.

Asimismo, el panameño dedicó unas palabras a la afición liguista: “Mi más sentido pésame a todos los manudos, mis más sentidos pésame a Liga Deportiva Alajuelense, qué vergüenza”.

El comunicador prosiguió con un duro análisis: “¿La Liga Deportiva Alajuelense qué? ¿Dónde quedó el efecto Machillo? Ya se acabó, cansaron al Machillo. Así como botaron a Xabi Alonso en el Madrid, creo que llegó el momento de un cambio de ciclo en Alajuelense, que vuelva a lo mismo, ya cambió diciembre por abril".

Por otro lado, tuvo palabras de elegio para Saprissa y Tomás Rodríguez, que anotó hoy contra Puntarenas. “Ahí está Tomás Rodríguez al que tanto criticaron, que era humo, que era un bulo, que era una mentira. Ahí está marcando goles, dando con la tecla con un Saprissa que va in crescendo, poco a poco de la mano como un técnico histórico como es Hernán Medford”.