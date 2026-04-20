Alajuelense

Así empató Alajuelense el clásico desde el punto de penal (video)

Tras una falta sobre Joel Campbell, el artillero Ronaldo Cisneros venció a Abraham Madriz de penal

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Por Steven Torres
19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Ronaldo Cisneros festeja su anotación desde el punto de penal, acción que permitió a Alajuelense establecer el empate. (Jose Cordero/José Cordero)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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