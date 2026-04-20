Así empató Alajuelense el clásico desde el punto de penal (video)

Ronaldo Cisneros festeja su anotación desde el punto de penal, acción que permitió a Alajuelense establecer el empate.

La ventaja del Deportivo Saprissa resultó efímera. Al minuto 41′, Liga Deportiva Alajuelense niveló el marcador 1-1, desvaneciendo la alegría de los morados apenas 13 minutos después del gol de Kendall Waston.

La igualdad manuda se gestó tras una destacada maniobra individual de Joel Campbell, quien fue derribado dentro del área por Jefferson Brenes en su intento por recuperar el esférico.

El juez central Josué Ugalde no dudó en señalar la pena máxima; Ronaldo Cisneros asumió la responsabilidad desde los once pasos y, con una ejecución certera, venció al guardameta Abraham Madriz.

⏰ 41' Gol de Ronaldo Cisneros a través de la pena máxima y empata el clásico. pic.twitter.com/v0lK9kCe2h — FUTV (@FUTVCR) April 19, 2026

El analista arbitral Grevin Porras indicó a La Nación: “Jefferson zancadillea a Campbell de forma muy clara; el penal está bien señalado”.

La etapa inicial concluyó con una paridad de 1-1 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, dejando el desenlace del clásico abierto para el complemento.