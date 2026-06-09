Alajuelense ya tomó una decisión final con Daniel Chacón: esto dice el futbolista

Ismael Rescalvo vio con mucha atención a Daniel Chacón en estos primeros días de la pretemporada de Liga Deportiva Alajuelense y el técnico español ya tomó una decisión con respecto a su caso.

El nuevo entrenador de la Liga lo conversó con el gerente deportivo del club, Carlos Vela. Y ambos estuvieron de acuerdo.

La decisión con Daniel Chacón es que el futbolista que tiene contrato con Alajuelense hasta diciembre de este año, se queda con los rojinegros como uno de los mediocampistas del equipo para el segundo semestre de 2026, que estará cargado de partidos.

A raíz de eso, el club le dio la bienvenida oficial de nuevo en sus redes sociales.

“Me encuentro bien, agradecido por la oportunidad y me pongo a disposición de los profes para lo que necesiten”, citó Daniel Chacón.

Dijo que no tiene cómo pagarle a todos en la Liga por lo que han hecho por él, por tenerlo bien de nuevo tras la lesión.

“Todo son enseñanzas de vida, creo que esto si usted lo logra ver de la forma correcta, creo que le da muchísima madurez, la gratitud y cada día se valora más en el sentido de poder estar ahí entrenando, haciendo lo que a uno le gusta. Después de tantos meses fuera, es una gran bendición y mi familia y yo vamos a disfrutar la vuelta a las canchas”, citó.

Después de una primera parte del año decepcionante para la Liga, el cuadro rojinegro tiene la firme convicción de lavarse la cara.

Su estreno competitivo será el 12 de julio contra Herediano en la Supercopa. El vencedor de ese duelo jugará la Recopa contra Saprissa, el 17 de julio.

La Liga debutará en el Torneo de Apertura 2026 el último fin de semana de julio de visita contra Sporting y su primera presentación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf está pactada para el miércoles 29 de julio en casa ante Xelajú.

“Ahora más que hablar o prometer, creo que es demostrar dentro del terreno de juego a la afición que queremos pelear todo por lo que estamos jugando. No valen las palabras, creo que hay que demostrar para qué estamos y cuál es el compromiso que tenemos dentro de la cancha”, apuntó Daniel Chacón.

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