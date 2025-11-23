Alajuelense y un jugador se dan la mano y llegan a acuerdo definitivo

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer la renovación del contrato de un jugador clave para Óscar Ramírez.

Liga Deportiva Alajuelense va trabajando sobre la marcha en algunos pendientes y antes del partido contra Sporting, el gerente deportivo del club, Carlos Vela, anunció una noticia importante.

Ya todo estaba apalabrado desde hacía días, pero faltaba que se estamparan las firmas respectivas para que todo fuera oficial.

Alajuelense y Celso Borges llegaron a un acuerdo definitivo, se dieron la mano y ya todo quedó por escrito: la Liga renovó el contrato de su capitán por un año más.

“Y ojalá que este año que se firmó de la renovación que venga acompañado de títulos. Fue muy sencillo, Celso es un caballero, tenemos una gran relación y fue sentarnos a charlar. La realidad es que fue sencillo”, expresó Carlos Vela a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

Carlos Vela insistió en que como ambas partes querían seguir juntas, todo fue rápido, sencillo y de forma natural.

“La realidad es que fue sencilla la conversación, Celso (de 37 años) es muy maduro, hemos construido una buena relación y no hubo ningún problema”, recalcó Carlos Vela.

Celso Borges firmó por un año más con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotógrafo)

En Alajuelense van planeando lo que quieren para la próxima temporada. Según el gerente deportivo, el mercado es amplio y nunca se sabe qué puede pasar, solo que “nosotros enfocados en armar el mejor equipo posible”.

“Venimos trabajando de la mano de Óscar, es un trabajo de todos los días y seguramente hay pasos pendientes por resolver y como siempre vendrán refuerzos y planificar lo que sea necesario, pero hoy no es el momento para profundizar en eso”, citó Carlos Vela.

Al consultársele sobre Diego Campos, a quien se le vence el contrato en diciembre, indicó que es un caso similar.

“Se viene charlando, hoy el equipo está enfocado en esto e ilusionados, enfocados. Diego ha sido importante, metió un gol determinante contra Motagua y es un personaje importante en el vestidor”, comentó el director deportivo de Alajuelense.

