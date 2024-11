Alajuelense y Saprissa se unen en queja enérgica antes del arranque de semifinales del fútbol femenino

Las cosas, entre más cuestan, mejor saben, y al verse juntas ahí, en pie de lucha en el torneo de fútbol femenino más crítico de los últimos tiempos, las integrantes de Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa FF, Sporting y Puerto Viejo se felicitaron unas a otras por ser semifinalistas. Sin embargo, esa alegría se mezcló con asombro y hasta decepción, al percatarse de que, en su esperado Media Day (día de medios), solo asistieron los periódicos La Nación y La Teja.

“Para criticar salen todos y a hablar mal del fútbol femenino, pero esos mismos que hablan y critican, uno nunca los ve en ningún partido ni cubriendo un evento tan importante como este”, expresó la defensora de Alajuelense, Marilenis Oporta.

En Saprissa FF también alzaron la voz sobre esa misma crítica, pues el asistente técnico de las moradas, Marco Herrera, aseguró que los medios de comunicación deberían estar presentes.

“Para las malas noticias sí abundan, pero esta vez, que es una buena noticia, deberían estar muchos más, porque las chicas y los cuerpos técnicos hacemos esfuerzos que merecen divulgación. Queremos que el fútbol femenino crezca; hay que ayudar y no solo machacar en la parte negativa”, comentó Marco Herrera.

La mediocampista saprissista Katherine Alvarado también quiso referirse a esta situación. La 10 primero agradeció a los únicos dos medios presentes e invitó a los demás para que también las apoyen.

“A veces es muy fácil tirar cosas del fútbol femenino en redes sociales, y cuando más los necesitamos, justamente acá, no están. Agradecemos a los presentes e invitamos a los demás a ser parte del crecimiento.

”Si queremos que esto siga adelante, que esto avance, necesitamos de los medios de comunicación. No veo ningún canal acá, me parece, y ojalá para estas cosas nos apoyen, no solo para lo no tan bueno”, expresó Katherine Alvarado.

Las semifinales del fútbol femenino comenzarán el fin de semana. El sábado 16 de noviembre, al mediodía, Puerto Viejo recibirá a Sporting en el Estadio de Puerto Viejo; mientras que el domingo a la 1 p. m. habrá clásico femenino en el Estadio Ricardo Saprissa.

Aunque en un principio se contemplaba que los partidos de vuelta también se disputaran en fin de semana, la Selección Femenina requiere un espacio, por lo que las finalistas se conocerán antes de lo previsto, el jueves 21 de noviembre.

Esta temporada de fútbol femenino ha sido muy difícil, porque inclusive llegó el punto de que no se sabía si el torneo podría continuar y entre los acontecimientos más recientes se dio la expulsión de Pérez Zeledón y de Tsunami Azul.

“Durante estos meses, hemos tenido altos y bajos en nuestro trabajo en la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut). Hemos ido uniendo los esfuerzos en las áreas enfocándonos en pro del fútbol femenino”, expresó la presidenta de la Uniffut, Jenny González, cuando fue la primera en pasar al escenario principal para brindar un mensaje.

La jerarca destacó que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental para el desarrollo del fútbol femenino. Sin embargo, una vez concluida la actividad, indicó que tenía que marcharse muy rápido y no concedió entrevistas por aparte.

