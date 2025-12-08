Alajuelense vs. Liberia: día y hora de la semifinal entre los rojinegros y el sorprendente equipo de Cardozo

José Saturnino Cardozo y Óscar Ramírez sostendrán un pulso desde el banquillo en el banquillo de la serie entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense aseguró por anticipado su boleto a semifinales y también el primer lugar de la tabla general, mientras Liberia tuvo que batallar hasta el último minuto pero también logró el objetivo.

Ahora, rojinegros y pamperos se medirán en una de las semifinales del Torneo Apertura 2025, que pone frente a frente al primero contra el cuarto lugar de la clasificación.

Los manudos, dirigidos por Óscar “Macho” Ramírez, llegan como favoritos por lo demostrado en la fase regular y por el empujón adicional que significa ganar el miércoles pasado el tricampeonato de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Sin embargo, los liberianos, bajo la conducción de José Saturnino Cardozo, quieren seguir dando la sorpresa, luego de dejar en el camino al bicampeón nacional Club Sport Herediano.

El compromiso de ida se disputará en el estadio Edgardo Baltodano Briceño de la ciudad Blanca, el próximo miércoles 10 de diciembre a las 8 p. m. En tanto, el duelo de vuelta se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela el sábado 13 de diciembre a las 8 p. m.

El ganador de este duelo se medirá a Saprissa o Cartaginés, que disputan la otra semifinal. Puede ver aquí los horarios exactos del choque entre morados y brumosos.

La Liga busca ganar el título nacional sin necesidad de una gran final; para ello deberá imponerse en las próximas dos series de ida y vuelta.