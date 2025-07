Alajuelense vence a Saprissa en Supercopa U-21 con gol de Tristan Demetrius

Tristan Demetrius hizo el gol con el que Liga Deportiva Alajuelense derrotó al Deportivo Saprissa en la Supercopa U-21 de liga menor y el capitán rojinegro Víctor Maroto levantó el cetro.

El partido se jugó en la cancha sintética del Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas.

La Liga alineó con Daniel Velásquez, Víctor Maroto, Kevin Marín, Jenzel Aguilar, Raheem Cuello, Charles Forstner, Ethan Barley, Juan David Nazarith, Tristan Demetrius, Brayan Calderón y Adriel Pérez.

Mientras que Saprissa saltó al campo con Berny Rojas, Rodolfo Castro, Julián González, Kenan Myrie, Emmanuel Sibaja, Ethan Drummond, Mathías Elizondo, Fabricio Urbina, Brandon Matarrita, Akheem Wilson y Juan Pablo Hidalgo.

Tristan Demetrius festeja su anotación junto a Juan David Nazarith. Liga Deportiva Alajuelense ganó la Supercopa en U-21. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Roberto Castro es el nuevo técnico de la U-21 de Alajuelense y contó en FUTV que su llegada al cuadro rojinegro se dio en buenos términos, a petición de la Junta Directiva.

“El presidente (Joseph Joseph) me invita a venir al proyecto y siento que es un muy buen proyecto, es donde también me puedo desarrollar, donde también puedo poner en práctica muchas cosas que he hecho en otros torneos y quiero ponerlo a disposición de Liga Deportiva Alajuelense”, comentó Roberto Castro.

Según él, los jugadores de las ligas menores no tienen por qué cargar con la presión del primer equipo.

“Institucionalmente son dos cosas ligadas, pero la presión del primer equipo no puede estar con ellos. Ellos (liga menor) han sido muchas veces campeones, con una hegemonía en liga menor. Aquí trabajan espectacularmente y al primer equipo nosotros estamos dispuestos a ayudarle, darles jóvenes bien entrenados para que den el salto.

”Ellos han ganado muchos torneos, y si bien es cierto, todos, por el cariño que le tenemos a la institución queremos que gane el primer equipo, estamos a disposición de ellos", manifestó Roberto Castro.

También dijo que él entiende su rol, porque ha estado en Primera División y sabe cómo es el teje y maneje con el alto rendimiento.

“Nosotros somos respetuosos, a disposición del primer equipo, a lo que Óscar Ramírez nos pida en tiempos y en ideas de lo que hagamos acá. Entonces, yo estoy dispuesto a darle lo mejor al primer equipo, lo mejor a la institución y que ellos estén bien entrenados, bien preparados, para que cuando les toque estar en Primera, estén de la mejor manera”, citó.

Antes del clásico en la Supercopa U-21, hubo otros dos encuentros, en los que no se registraron goles y los supercampeones se definieron a través de los penales. Todos los partidos fueron transmitidos por FUTV.

El primer juego de la Supercopa fue en la categoría U-17 y desde el manchón blanco, Alajuelense le ganó a Cartaginés por 5-4.

Mientras que en la categoría U-19, los papeles se invirtieron, porque Cartaginés derrotó a la Liga siendo más efectivo en penales (0-3).

Este sábado se jugarán los partidos de la Supercopa en categoría prospectos, siempre en el Estadio Ernesto Rohrmoser. A continuación, la agenda:

U-12: Alajuelense vs. Saprissa, 1 p. m.

U-13: Alajuelense vs. Saprissa, 2:30 p. m.

U-14: Alajuelense vs. Herediano, 4 p. m.

U-15: Alajuelense vs. Herediano, 6:30 p. m.

Alajuelense

