Tristan Demetrius analiza decisión importante para su futuro con Alajuelense

De los jugadores del equipo U-21 de Liga Deportiva Alajuelense que acaban de coronarse campeones nacionales de esa categoría con Bryan Ruiz como técnico, el haitiano Tristan Demetrius era uno de los que se notaban más felices en la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto.

También se convirtió en uno de los más buscados para entrevistas y entre pregunta y pregunta dio una pista de los planes que tiene.

Porque el futbolista de 20 años está muy interesado en tener participación con el primer equipo, a cargo de Óscar Ramírez. Su plan es ni siquiera tener que usar una plaza de extranjero.

Una de las opciones que Tristan Demetrius explora en este momento es optar por naturalizarse como ciudadano costarricense. Algo que le serviría con la Liga, pero inclusive hasta para ser tomado en cuenta con la Tricolor.

“Es una opción que me facilitaría mucho más estar con el primer equipo, me gustaría dar ese apoyo y poder aportar al equipo, pero es una opción que tenemos. Vamos paso a paso con mi familia, tratando de mover los papeleos y todo, pero lo tengo como opción importante”, expresó Tristan Demetrius.

LEA MÁS: Alajuelense revela lo que hará con Tristan Demetrius

Él llegó a Costa Rica cuando tenía doce años y con el tiempo que vivió en territorio nacional, esa posibilidad de optar por la naturalización resulta viable.

Dijo que desde que fichó con Alajuelense, hace unos meses, se mantiene en progreso y va de menos a más, algo que se notó en la evolución del torneo de Clausura del alto rendimiento.

“Había he participado, pero no con tanta diferencia y en las últimas fases he ido mejorando. Para lo que viene, voy a seguir trabajando, con mucho esfuerzo y la misma mentalidad, porque también quiero quedar campeón en el próximo torneo”, mencionó.

LEA MÁS: Alajuelense ficha a Tristan Demetrius, catalogado como ‘la joya goleadora’ de Saprissa

Contó que llegó a Alajuelense por su agente, Joaquim Batica, quien conversó con el presidente del club, Joseph Joseph, y llegaron a un acuerdo.

“Aquí estoy contento, tengo buenos compañeros, buen cuerpo técnico que nos apoya y nos defiende y los compañeros igual. Vea en esta final, salió expulsado uno y sabíamos que teníamos que sacarlo por él y por todos. Estoy contento por el esfuerzo que pudimos hacer”, destacó.

Farbod Samadian, Tristan Demetrius y Juan David Nazarith querían esta fotografía al lograr el título U-21 con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

LEA MÁS: (Video) Alajuelense elimina a Herediano con golazos de Juan David Nazarith y Tristan Demetrius

Pocos aficionados saben que Tristan Demetrius habla francés, neerlandés, español e inglés. De hecho, al conversar con La Nación, estuvo pronunciando algunas palabras en persa con Farbod Samadian.

“Llegué muy joven, como de doce años y ya había vivido en otro país donde hablaba español. Era un poquito tímido de niño y mi español no era lo mejor llegando acá. Sin embargo, ya aquí empecé a socializar y lo mejoré”, indicó.

En enero de 2021, La Nación contó la historia de Tristan Demetrius, dando a conocer que el vínculo de su familia de con el fútbol tico no es nuevo, pues su tío materno, Brun Anghedon Huguens, jugó en Turrialba y también tuvo un paso por Carmelita en los 90’s.

Anghedon se enamoró de una tica, se quedó por Costa Rica un tiempo más y aunque emigró a Estados Unidos, regresó a suelo nacional en el 2010 para hacer de Cartago su hogar.

Fue específicamente a la Vieja Metrópoli donde llegó Demetrius por primera vez, en compañía de su madre, Djalanta Brun. El plan para él era vivir con sus familiares en territorio brumoso, estudiar y, de ser posible, desarrollarse en el fútbol.

Tristan Demetrius fue suplente contra Pumas y jugó con Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

Cartaginés fue el primer club donde tocó la puerta, pero los blanquiazules no le abrieron espacio y, por ende, buscó otras alternativas.

Hizo prueba con Saprissa y con Alajuelense, pero familiarmente decidieron ir a las ligas menores de los morados.

En 2023, los tibaseños vendieron la ficha de su joya al Gent de Bélgica en $100.000, equivalente a ¢50 millones.

Allá no tuvo tanta regularidad, así que pensaron en volver a Costa Rica y se dio con Liga Deportiva Alajuelense, donde hoy se siente a gusto y soñando con más.

Hasta registra unos minutos con el primer equipo, porque ingresó de cambio en el juego contra Pumas, en la Copa de Campeones de Concacaf.

Acaba de coronarse campeón con el alto rendimiento de Alajuelense y tiene muchos deseos de jugar en Primera División con la Liga.

Los campeones de liga menor en el Clausura 2025

Categoría U-21: Alajuelense campeón y San Carlos subcampeón, con marcador global de 2-0.

Categoría U-19: Cartaginés campeón y San Carlos subcampeón, con marcador global de 2-1.

Categoría U-17: Alajuelense campeón y Santa Ana subcampeón, con marcador global de 7-0.

Categoría U-15: Alajuelense campeón y Sporting subcampeón, con marcador global de 7-2.

Categoría U-14: Alajuelense campeón y Herediano subcampeón, con marcador global de 10-3.

Categoría U-13: Alajuelense campeón y San Carlos subcampeón. Marcador global de 2-2. Desempate 4-2 en penales.

Categoría U-12: Saprissa campeón y Alajuelense subcampeón. Marcador global de 3-2.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.