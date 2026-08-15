Puro Deporte

Alajuelense tiene una sorpresa mundialista en su alineación

Ismael Rescalvo presenta un once estelar de Liga Deportiva Alajuelense con algunas variantes, con respecto al equipo que el domingo pasado le ganó a Herediano

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Por Fanny Tayver Marín
Anthony Hernández recibió una falta dentro del área en el partido entre Alajuelense y Escorpiones que dio mucho de qué hablar.
Anthony Hernández es titular en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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