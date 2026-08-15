Alajuelense tiene una sorpresa mundialista en su alineación

Anthony Hernández es titular en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas.

Liga Deportiva Alajuelense recibe a Puntarenas FC este sábado 15 de agosto en la cuarta fecha del Torneo de Apertura 2026 y el técnico Ismael Rescalvo tiene una sorpresa mundialista en su alineación.

Recién integrado al primer equipo, luego de la clasificación de la Selección Sub-20 al Mundial, Yerlan Sosa aparece como titular con la Liga.

El once estelar de la Liga está conformado por Washington Ortega, John Paul Ruiz, Alexis Gamboa, Yeison Molina, Yerlan Sosa, Rashir Parkins, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Anthony Hernández, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.

Alajuelense tiene en la suplencia a Bayron Mora, Rónald Matarrita, Farbod Samadian, Aarón Salazar, Roan Wilson, Deylan Aguilar, Creichel Pérez, Kian McDonald, Ángel Zaldívar y Deylan Paz.

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