Alajuelense tiene un problema que solventar

Liga Deportiva Alajuelense tiene muy claro que los números no mienten en las estadísticas del partido, ni en lo que respecta a la tabla de posiciones.

En el juego del sábado entre la Liga y Herediano, los rojinegros gestaron 14 disparos a marco contra seis de los florenses. Y el partido culminó con un marcador de 1-1.

“Si hubiéramos sido más contundentes se nos pone un poquito mejor el partido, ellos aprovecharon la oportunidad que tuvieron, pero orgulloso de mi equipo, que en actitud estuvimos bien, con la pelota estuvimos bien, pero algo nos faltó, porque no ganamos”, expresó un autocrítico Celso Borges.

Uno de los problemas que tiene que resolver Alajuelense es la toma de decisiones en el cierre de una acción ofensiva.

“No hay que perder de vista lo otro, pero sí todos tenemos que ponerle un poco más de énfasis a eso, porque al final con un 2-0 el partido ya cambia completamente. Estar en el 1-0, aunque es verdad que defensivamente somos muy fuertes, si se puede hacer más grande la diferencia, mejor”, argumentó el capitán de la Liga.

Aparte de la contundencia y aunque se encuentra dentro de zona de clasificación, el campeón nacional no se siente cómodo con los empates.

“El equipo va bien a nivel de rendimiento, no así de puntos. Entonces, es ajustar un par de cositas, pero me siento orgulloso de lo que hemos venido haciendo”, comentó Celso Borges.

Después de seis fechas disputadas, Herediano y Cartaginés registran 13 puntos, con una ventaja de cuatro unidades sobre la Liga, San Carlos y Saprissa.

Celso Borges es muy claro en que cuando no se gana se refleja que hay algo por mejorar. (Jorge Navarro para La Nacion )

En el caso específico de los rojinegros, el cuadro de Óscar Ramírez registra dos triunfos, tres empates y una derrota en lo que va del Clausura 2026.

“Hay que ponerle atención a lo de dejar escapar puntos, marcadores que tenemos a favor y de pronto nos arrebatan puntos. Eso es algo a mejorar, ya van dos situaciones que vamos con el marcador por delante y no lo mantenemos. Nuestra posición en la tabla refleja que hay algo por mejorar”, recalcó.

Celso Borges dijo que emitía estas declaraciones siendo lo más objetivo posible, pero que sus palabras tampoco significan que no se sienta orgulloso de la manera en la que Alajuelense encaró el partido contra Herediano, porque él vio un buen juego de todos, con actitud y entrega.

“Pero uno quiere acompañar eso con un buen resultado. Cuando se empata uno está con la sensación de que nos merecíamos llevarnos todo; pero no es así. No es de merecer, es de concretar, hacer y que no le concreten a uno”, recalcó.

Su conclusión de que Alajuelense tiene un problema por solventar y que es ser más contundente también es un criterio compartido por Ronaldo Cisneros y Alexis Gamboa, los otros dos jugadores que atendieron a los medios de comunicación en zona mixta.

En cuanto a los goles encajados por los manudos, no cree que sea un problema como tal de la línea defensiva.

“Hay que analizarlo bien, sobre todo de cómo es que vienen esos goles. El gol del sábado fue de un desvío, el de Guadalupe fue un autogol, con San Carlos lo regalamos.

”A veces sucede, si le pegan de fuera del área y le pega a un compañero y se mete, el equipo está defendiendo bien y está atacando bien”, subrayó Celso Borges.

Después del empate del sábado, la Liga viaja este lunes a Liberia. El martes jugará de visita contra el cuadro de José Saturnino Cardozo, en el pulso de vuelta para definir cuál de los dos equipos avanzará a la semifinal del Torneo de Copa. Y los liberianos tienen una ventaja de 1-0.

