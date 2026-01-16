Alajuelense tiene un ‘nuevo’ 10 que va de titular contra Liberia

Liga Deportiva Alajuelense se estrena este jueves 15 de enero en el Torneo de Clausura 2026.

Liga Deportiva Alajuelense se estrena en el Torneo de Clausura 2026 ante el Municipal Liberia, en el Estadio Alejandro Morera Soto y en este artículo podrá seguir todas las incidencias.

¿Genera curiosidad la primera alineación de la Liga? Pareciera que sí, porque viene con novedades.

Una de ellas tiene que ver directamente con Joel Campbell, quien deja de portar su habitual dorsal 12 y desde este momento se convierte en el nuevo 10 de Alajuelense.

Aquella camisa que en su momento tenía Alex López y que se la cedió a Bryan Ruiz cuando el capitán retornó al club que lo vio nacer estaba disponible desde que se marchó Aarón Suárez.

Para este Clausura 2026, esa camisa 10 la llevará un Joel Campbell que quiere ser más protagonista con los manudos.

¿Quiénes juegan? El once estelar del campeón nacional para esta noche está conformado por Bayron Mora, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Joel Campbell, Ronaldo Cisneros, Creichel Pérez y Kenneth Vargas.

Además, Óscar Ramírez tiene en la suplencia a Daniel Velásquez, Elián Quesada, Santiago van der Putten, Aarón Salazar, Deylan Paz, Isaac Badilla, Deylan Aguilar, Santiago Rosales, Demetrius Tristán y Jeison Lucumí.

