¿Alajuelense tiene interés en Erick ‘Cubo’ Torres?

El regreso al fútbol de Erick ‘Cubo’ Torres no es algo que solamente esté deseando el delantero mexicano, luego de la sanción por dopaje que lo alejó de las canchas. Varios equipos lo tienen en la mira y hasta desborda pasiones entre sus pretendientes.

Sporting es uno de los equipos que levantaron la mano para preguntar por él; y los otros clubes que también lo quieren son Santos y Guanacasteca. Sin embargo, el propio presidente de los guapileños, Ronny Cortés, dio a conocer que perdió el pulso por el “Cubo”, sintiéndose traicionado y lo tildó de “mexicano malagradecido”.

¿Interesa Erick Torres en Alajuelense? Tiempo atrás, la Liga estuvo a nada de ficharlo, pero no se dio; porque pasó de Guanacasteca a Herediano, donde solo jugó los 90 Minutos por la Vida, porque luego se dio a conocer el caso de dopaje y llegó la sanción respectiva.

Antes del partido entre Guanacasteca y la Liga, que terminó 1-1, a Marco Vásquez le plantearon la consulta específica sobre el “Cubo”.

“Habrá que esperar a que finalice el campeonato, todos los temas de llegadas y salidas se verán eventualmente con la gerencia deportiva. Por ahora no es algo que se haya conversado, no es parte de un plan. Me alegra muchísimo que un jugador de esa capacidad esté de vuelta en las canchas.

”Vivió una situación bastante complicada y para un jugador de fútbol, para un profesional, me parece que el poder volver a las canchas y demostrar lo que vale, es una excelente oportunidad; pero por ahora no es una opción, por ahora no se ha tocado el tema. Esto es un tema macro, donde se verán llegadas y salidas, pero al final del campeonato”, respondió Marco Vásquez en Columbia.

