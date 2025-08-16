Alajuelense tiene en la suplencia a un jugador que muchos quieren ver

Liga Deportiva Alajuelense juega de visita este sábado contra Puntarenas FC en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas. Los rojinegros presentan una novedad en su convocatoria.

Ya había ido a Nicaragua con los manudos, pero es hasta ahora cuando el delantero Doryan Rodríguez aparece en lista con la Liga para un partido en este Torneo de Apertura 2025. Y muchos quieren verlo.

¿Cuál es la formación de Alajuelense? Estos son los elegidos por Óscar Ramírez para jugar de arranque: Washington Ortega, Fernando Piñar, Santiago van der Putten, Alexis Gamboa, Rónald Matarrita, Celso Borges, Alejandro Bran, Aarón Suárez, Kenyel Michel, Creichel Pérez y Alberto Toril.

Además, la Liga dejó en suplencia a Johnny Álvarez, John Paul Ruiz, Isaac Badilla, Deylan Aguilar, Guillermo Villalobos, Rashir Parkins, Diego Campos, Anthony Hernández, Jonathan Moya y Doryan Rodríguez.

Óscar Ramírez sabe que Liga Deportiva Alajuelense llega con la necesidad de ganar a este partido contra Puntarenas FC. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.