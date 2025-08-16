Alajuelense tiene en la suplencia a un jugador que muchos quieren ver

Liga Deportiva Alajuelense juega de visita este sábado contra Puntarenas FC en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas. Los rojinegros presentan una novedad en su convocatoria.
