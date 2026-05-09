Alajuelense tiene claro el futbolista que debe fichar

Liga Deportiva Alajuelense necesita primero resolver quién será su nuevo entrenador, porque ya le tiene una misión de arranque definida: tomar decisiones junto al gerente deportivo, Carlos Vela, sobre quiénes siguen, quiénes llegarán y quiénes se irán del equipo.

Pero también la necesidad actual hace que no haya mayores misterios al menos sobre qué resulta prioritario para Alajuelense en cuanto a fichajes se refiere.

Así lo dictaron las circunstancias, porque ante la plaga de lesiones y quedarse sin Santiago van der Putten y sin Guillermo Villalobos —operados recientemente y que volverán hasta el otro año—, el club ahora tiene la necesidad de salir al mercado en busca de un defensa central.

“A ver, claramente sí vamos a buscar un defensa central con las bajas de Santi y Memo, tenemos un hueco ahí que sí vamos a cubrir y que vamos a salir al mercado a tapar. Esperemos apuntarle y que sea un refuerzo de cierta jerarquía”, expresó Carlos Vela en charla con La Nación.

Sin embargo, reiteró que están esperando primero la decisión del director técnico para proceder a tomar las decisiones que correspondan.

“Parte del trabajo es estar ‘escauteando’ perfiles, jugadores que puedan estar en condiciones de venir a la Liga, presentárselos y la verdad es que así es como me gusta trabajar a mí. Decirle al técnico que están estas opciones y que en consenso con él podamos decir cuál jugador más encaja en función de lo que el equipo va a tratar de mostrar”, subrayó.

Al consultársele de manera directa por Julio Cascante, el mexicano confirmó que sí lo ha analizado.

“Cascante es una posibilidad por ser tico, pero no es algo sencillo, no es fácil y tampoco es la única opción. Sí necesitamos un central por derecha.

”Tenemos opciones de regreso con jugadores que salieron a préstamo, todos salieron con opción de regreso en el verano; pero todas esas opciones estamos esperando la llegada del técnico para confirmar altas y bajas en conjunto”, subrayó Carlos Vela.

Uno de los futbolistas que posiblemente regresen a Alajuelense es el defensor Farbod Samadian, quien jugó los primeros meses de 2026 a préstamo con Puntarenas FC.

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