Alajuelense tendrá cancha nueva

Ya comenzaron los trabajos en la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, de cara a la próxima temporada.

Liga Deportiva Alajuelense esperó a la final del torneo U-21 en el que el equipo rojinegro dirigido por Bryan Ruiz se coronó campeón para empezar con la renovación por completo de la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto.

“Lo que se hace es levantar el zacate y que nazca zacate nuevo. Eso es un proceso que tarda más o menos un mes y medio en donde se levanta todo, se le aplican ciertos productos y se espera que el césped vuelva a nacer”, explicó el gerente general de la Liga, Marco Vásquez.

Se trata del procedimiento que se realiza todos los años al concluir una temporada, con el propósito de conservar los estándares de calidad que han distinguido a la superficie desde su inauguración en agosto de 2017.

“Con este procedimiento facilitamos que el nuevo césped respire mejor y se desarrolle desde la raíz. Posteriormente aplicamos distintos tratamientos para controlar la presencia de hongos, insectos y cualquier agente que pueda afectar el crecimiento saludable de la superficie”, explicó el encargado de la cancha de la Catedral, Javier Rojas.

Una vez concluido el raspado, se lleva a cabo un proceso de aireación profunda mediante maquinaria especializada que perfora el terreno y favorece la circulación de oxígeno hacia las raíces del zacate bermuda, estimulando su recuperación natural.

Dependiendo del estado del terreno existen distintos grados de intervención. Según detalló Alajuelense, en esta ocasión se está realizando una regeneración de intensidad media, adecuada para el nivel de desgaste acumulado durante la temporada.

Los trabajos se extenderán durante aproximadamente diez días. Posteriormente, la cancha continuará con su período natural de recuperación y crecimiento, estimado en cerca de un mes, antes de quedar lista para albergar una maratón de partidos del equipo masculino y las leonas.

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