Alajuelense destrona a Sporting con Bryan Ruiz como técnico: vea lo que dijo el excapitán

Liga Deportiva Alajuelense ganó el título U-21 de liga menor. Es el segundo cetro que consigue Bryan Ruiz como director técnico en esta categoría.

Ante la mirada de Ismael Rescalvo y con Bryan Ruiz como técnico, el equipo U-21 de Liga Deportiva Alajuelense destronó a Sporting y se coronó campeón nacional en el Torneo de Clausura 2026 de esa categoría.

El juego de ida quedó 0-0 en el Estadio Puente Piedra y este martes, en el Estadio Alejandro Morera Soto, los rojinegros se dejaron la victoria por 3-1.

Culminado el juego, mientras que los cachorros de Alajuelense celebraban y hasta bañaron con hielo a Bryan Ruiz, él brindaba declaraciones en Columbia y FUTV.

¿Qué dijo el excapitán de la Liga y de la Selección de Costa Rica? Su primera consideración fue que se trató de un buen semestre para ellos y que tanto Alajuelense como Sporting hicieron todo para llegar a esa final U-21, siendo los mejores dos equipos del torneo.

En el semestre pasado, el equipo U-21 de Sporting consiguió cetro frente a la Liga, en el Morera Soto. Esta vez, llegó la revancha para los manudos.

“Es parte de lo que ellos tienen que aprender, manejar esa presión de cerrar la final en el Morera Soto, que juegue a favor de nosotros, no en contra. Los jugadores tienen que aprender este tipo de situaciones; el corazón de Alejandro Morera Soto está enterrado aquí, y eso merece respeto”, comentó Bryan Ruiz.

Reiteró que este título de la U-21 de Alajuelense es un premio a la constancia durante el semestre y al trabajo.

“Es parte de la enseñanza que les damos y al estar en este club entender que tenemos la obligación de ser campeones cada semestre. Si bien es cierto, no es fácil lograrlo siempre, tenemos la obligación de estar ahí, y en estos partidos, conseguirlo como lo hicimos”, afirmó.

Ya una vez él había salido campeón como técnico de la U-21 de la Liga. En ese entonces, dijo que era importante la formación. Esta vez, en su equipo se ven jugadores como Ethan Barley y Yerlan Sosa, que en cancha dejan la impresión de que tienen con qué asomarse en serio a la Primera.

El guardameta Daniel Velásquez fue el encargado de levantar el trofeo de campeón U-21 de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Cuando le consultaron cómo visualiza su carrera como técnico y que incluso Carlos Vela pensó en él como una opción para el primer equipo de Alajuelense, Bryan Ruiz contó que habló con el mexicano y le dio las gracias por tomarlo en cuenta para un puesto tan importante.

“Inclusive yo le dije que sentía que ya estaba preparado para ese reto, pero son situaciones personales importantes en este momento y no tengo duda de que tiene que ser así, y estoy muy tranquilo con eso”, expresó.

Porque cuando renunció a Alajuelense fue porque acababan de diagnosticar a su esposa Carolina Jaikel con cáncer de pulmón y metástasis ósea. Como todo va mejor, él volvió, pero prefirió que fuera en el equipo U-21. Y lo disfruta al máximo.

Alajuelense levanta el título de la categoría U-21 🏆❤🖤 pic.twitter.com/QCxUrEQU4M — FUTV (@FUTVCR) June 3, 2026

“Mientras tanto, me encanta estar con los chicos en esta categoría, son chicos que también están a un paso de poder dar ese salto a la Primera, entonces la relación entre el primer equipo y nosotros es bastante buena, es bastante cercana y eso para mí sigue siendo una enseñanza”, subrayó Bryan Ruiz.

Además, confesó que le gustaría hacer una pasantía en el extranjero, que es algo que está planeando para tener la posibilidad de conocer situaciones en diferentes clubes.

“Eso es parte importante del proceso y cuando esté preparado, en todo sentido, creo que llegará el momento”, concluyó Bryan Ruiz, antes de la premiación oficial.

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