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Alajuelense destrona a Sporting con Bryan Ruiz como técnico: vea lo que dijo el excapitán

Bryan Ruiz guió a Liga Deportiva Alajuelense a recuperar el título U-21 que Sporting le quitó en el torneo anterior

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense ganó el título U-21 de liga menor. Es el segundo cetro que consigue Bryan Ruiz como director técnico en esta categoría.
Liga Deportiva Alajuelense ganó el título U-21 de liga menor. Es el segundo cetro que consigue Bryan Ruiz como director técnico en esta categoría. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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