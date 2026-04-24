Alajuelense se salió del libreto al hablar del arbitraje como nunca y de una forma impensada

Después de que la Comisión de Arbitraje presidida por Enrique Osses admitió que en el clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa no se sancionó un penal ya en tiempo de reposición, por el agarronazo en el área de Gerald Taylor sobre Alexis Gamboa, en el cuadro rojinegro no se habían pronunciado de manera pública.

Antes del partido entre la Liga y Puntarenas FC, el directivo rojinegro León Weinstok atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión y el periodista de Columbia, Anthony Porras, le consultó de manera directa sobre esa acción en el clásico.

“Quiero dejar claro que la posición que ocupa la Liga en este momento (quinto lugar en la tabla) es en su mayoría porque hemos dejado de hacer cosas que teníamos que hacer; o porque hay algunas que no las hemos hecho bien y eso nos tiene en este lugar. Eso quiero dejarlo claro. Pero también, eso no quita, que no sea cierto que el tema arbitral se ha vuelto recurrente”, expresó el directivo manudo León Weinstok.

“Cuando uno ve estadísticas como las que sacó el periodista Joseph Fernández (quien hizo un recuento según el cual Alajuelense es el equipo más perjudicado por errores desde que hay VAR), que se sale de la norma la cantidad de errores que han afectado a esta institución, ya algo pasa. No digo que haya una intención de afectar, pero consciente o inconscientemente, los números dictan otra cosa. Si todos los equipos tuvieran tres, dos o cuatro errores es normal; pero cuando uno lleva siete y otros dos o tres algo está pasando y mi pregunta es qué estamos haciendo para que eso no ocurra”, agregó el directivo.

Además, expresó que al hablarse de que hay errores en el arbitraje, estructurales, solo se mencionan y listo, sin verse que haya alguna medida para solucionarlo. Y que eso genera preocupación.

“Cuando los dos clásicos de este torneo se vieron empañados por temas arbitrales, ahí también uno dice qué está pasando. Dentro de lo malo, en buena hora que esta vez sí se tuvo la humildad de reconocer un error y yo creo que eso es un paso para mejorar”, citó.

Sin embargo, cuestionó que esos árbitros que vienen de un error grueso en el clásico, fueron nombrados para esta jornada.

“Yo no sé si fue por la inmediatez y ya no los van a nombrar más en lo que queda del torneo o qué pasa, pero no es por desearle el mal a ninguno, yo respeto la profesión de cada uno, pero también tiene que haber cierta responsabilidad que se asuma cuando se cometen errores”, expresó.

Después de pronunciar eso, León Weinstok repitió que quería recalcar que eso no es lo que tiene a la Liga fuera de zona de clasificación en este momento; sino que son temas propios institucionales.

“Algunos los hemos visto, algunos se verán después y otros trataremos de revertir ganando el domingo en Liberia y esperando que se dé el resultado que requerimos en Guadalupe; pero definitivamente la posición actual que tenemos en este momento fuera de zona de clasificación es algo por temas propios y eso lo quiero dejar claro”, enfatizó León Weinstok.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.