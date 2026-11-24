En Liga Deportiva Alajuelense niegan un fuerte señalamiento que hizo el gerente de Cartaginés, David Vargas, en una entrevista en Columbia, donde puso en tela de duda que fuese un error que el equipo U-18 de la Liga no llevara los uniformes a Ciudad Quesada, para el partido contra San Carlos.

Carlos Vela atendió a los medios de comunicación antes del partido entre la Liga y Cartaginés, correspondiente a la jornada 17 del Torneo de Apertura 2026 y una de las consultas que recibió el gerente deportivo de los rojinegros fue sobre esa situación en específico.

“Yo te puedo asegurar 100% que es un error humano, jamás, no podría llegar a pensar eso (que fue a propósito) y lo puedo aclarar. Es un error humano lamentable, que nos obliga a tomar ciertas acciones internas de prevención porque no puede volver a suceder una situación así”, expresó Carlos Vela en Columbia.

Y es que, al perder los puntos por el castigo administrativo, Cartaginés quedó eliminado.

Dijo que hay una realidad y es que no se les dio una prórroga tras el accidente, porque la Liga sí se movió y envió el bolso cuando se percataron de lo ocurrido.

“Los uniformes se quedaron a 30 minutos del estadio, pero no nos aceptaron un minuto más de prórroga y se dieron las cosas como se dieron, pero de mi parte, 100% puedo asegurar que fue un accidente y que no debe de volver a pasar. Lamentamos los perjudicados, porque los principales perjudicados fuimos nosotros y nuestros jugadores”, citó Carlos Vela.

Añadió que entiende que hubo daños a terceros (como Cartaginés que quedó eliminado) y que lo lamentan, en función de lo que se jugaba.

“Hay poco que decir al respecto y a nivel interno se están tomando acciones protocolarias para prevenir que vuelva a pasar algo así”, comentó el mexicano.

Carlos Vela dijo que entre esos protocolos internos, ahora harán un doble chequeo básico de subir las cosas al autobús y confirmar por escrito, ítem por ítem, qué cosas se subieron, como hidratación, hieleras y todo lo que se requiere.

“A veces por la operación diaria, al ser tantos equipos y tantos partidos se deja de hacer y no puede volver a pasar. Eso se tiene que garantizar a través de protocolos escritos, asegurando ítem por ítem de que las cosas se subieron al bus”, mencionó.

Carlos Vela contó que esos uniformes iban en una caja y que en el equipo se percataron de que no estaba hasta que llegaron al Estadio Carlos Ugalde.

Aclaró que no es cierto lo que dijo el gerente de Cartaginés, de que la Liga no hizo nada por resolver la situación, porque la caja con uniformes sí iba de camino.

“Pero no nos dieron la prórroga y los uniformes se quedaron a media hora”, insistió Carlos Vela.