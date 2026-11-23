En el Club Sport Cartaginés creían que con ganarle a Pérez Zeledón, como lo hicieron, resultaría suficiente para que su equipo U-18 continuara con vida en el Torneo de Apertura 2026 de esa categoría, pero no fue así por una situación que tiene que ver con Liga Deportiva Alajuelense.

La Liga incurrió un error insólito, al dejar olvidados los uniformes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares y, debido a eso, el partido contra San Carlos en Ciudad Quesada no se disputó. La determinación fue que a los norteños se les consignan los tres puntos con marcador de 3-0.

“Yo más que peculiar le llamaría risible a la situación, a lo que sucedió, la verdad me parece una falta de respeto para la competición. ¿Cuándo ha sucedo esto? Nunca ha pasado esto y ahora en una definición de clasificados resulta que un equipo no lleva el uniforme para un partido”, expresó el gerente de Cartaginés, David Vargas, en una entrevista que concedió a Columbia.

Dijo que lo más extraño de todo es que al percatarse de la omisión, alguien podía llevar los uniformes hasta Ciudad Quesada, porque el viaje se demora alrededor de hora y media, “pero no pudieron resolverlo”.

“Tengo información de que la Liga llegó una hora antes, el árbitro les dio tiempo como para llevar los uniformes y aún así no pudieron encontrar la forma de hacerlo. La molestia viene mucho porque eso nos perjudica, hay un tema de trasfondo y es que eso ni siquiera está en el reglamento de liga menor, qué sucede cuando un equipo no lleva uniforme”, citó David Vargas.

Según él, a partir de eso, en la Unafut se basan en un artículo del reglamento de Primera División “y ya que Alajuela no puede llevar el uniforme, deciden darle los puntos a San Carlos”.

“A nosotros nos parece que ese partido se tuvo que haber jugado, en dos o tres horas, o al día siguiente porque es un partido que definía cosas y a mi modo de verlo, un equipo está adulterando la competición, no llevando un uniforme”, afirmó.

Después de esa declaración tan fuerte y tan seria en contra de la Liga, el periodista Anthony Porras le consultó a David Vargas si cree que ese error no pudo ser una simple omisión y que si en realidad fue a propósito.

“Voy a ser un poco mal pensado, no digo que sea así, pero qué pasa si un equipo decide no llevar un uniforme para perder 3-0 y dejar fuera a un equipo sobre otro”, citó.

También dijo que aparte del error en sí, a Cartaginés le molesta otra cosa.

“Unafut toma una pésima decisión, simplemente diciendo que no se juegue el partido. Hay un malestar grande en el club, en liga menor. Tengo muchas dudas, esto no pasa ni en equipos de canchas abiertas y que le pase a un equipo como la Liga, con toda su estructura. La Liga tiene utileros en todas sus categorías prácticamente y que pase esto me deja dudas”, recalcó David Vargas.

“Todavía me deja más dudas que el torneo pasado competimos contra ellos, en finales y todo, que siempre pasa, que hay altercados. No sé, me parece que queda ahí con ese sinsabor, pero aparte del tema de la Liga, lo que me molesta más es la decisión que toma Unafut, que simplemente toma una decisión basado en un reglamento de Primera División para que no se juegue el partido y darle los tres puntos a San Carlos”, insistió.

Según él, al haber un tercer equipo afectado, pudo haber tomado una mejor decisión, pero afirmó que es todo un tema con Unafut.

“No sé qué pensar, no sé si la gente ahí, con todo respeto lo digo, no sé si son competentes o lo hacen adrede o no sé, porque parece que siempre quieren favorecer a ciertos equipos”, aseveró el dirigente de Cartaginés.

¿Qué dice la Unafut sobre este caso?

La Nación le consultó a la Unafut su posición sobre el caso y lo dicho por David Vargas.

A través de su oficina de comunicación, la Unafut indicó que, con respecto a la situación de los uniformes en el juego de San Carlos vs. Alajuelense correspondiente a la categoría U-18, a partir de lo descrito en el informe arbitral, el Departamento de Competición realizó el análisis respectivo y aplicó el artículo 18 de las Normas de Competición de Liga Menor que establece que: “Todo caso no contemplado en estas normas será resuelto conforme lo establezca el Reglamento de Competición de Primera División...”.

“Por tanto, a partir del artículo 89 inciso 20) del Reglamento de Competición de Primera División que indica la no adjudicación de puntos: ‘Cuando el club afiliado no presente al cuerpo arbitral antes de iniciarse un partido el uniforme asignado por el Departamento de Competición, se rehúse a utilizar el uniforme asignado o utilice en el encuentro un uniforme no inscrito ante ese Departamento’ y se determinó la pérdida de los puntos correspondientes para LDA y la adjudicación a la Asociación Deportiva San Carlos, con un marcador administrativo de 3-0″.