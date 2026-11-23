A Liga Deportiva Alajuelense le ocurrió lo que prácticamente nunca sucede en un partido de fútbol y le tocó vivirlo con el equipo U-18, que cometió un error insólito al no llevar los uniformes al encuentro. Debido a eso, el partido no se pudo jugar en el Estadio Carlos Ugalde y la Liga perderá los puntos en la mesa.

¿Qué pasó? La última fecha de la fase clasificatoria en los torneos de liga menor de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) enfrentó a rojinegros y norteños en Ciudad Quesada.

En categorías élites esta era la agenda, correspondiente a la jornada 18:

U-16 | San Carlos vs. Alajuelense | Viernes 20 de noviembre | 2 p. m. | Estadio Carlos Ugalde, Ciudad Quesada.

U-20 | San Carlos vs. Alajuelense | Viernes 20 de noviembre | 4 p. m. | Estadio Carlos Ugalde, Ciudad Quesada.

U-18 | San Carlos vs. Alajuelense | Sábado 21 de noviembre | 6 p. m. | Estadio Carlos Ugalde, Ciudad Quesada.

La Nación averiguó a lo interno de la Liga qué fue lo que pasó y cuentan que como el viernes jugaban dos categorías en San Carlos, el utilero se llevó todo lo que necesitaban los equipos U-16 y U-20; mientras que dejó todo listo para que el equipo U-18 lo cargara al bus el sábado.

Ese utilero durmió en la San Carlos, para que no le tocara ir y volver dos días seguidos.

Pero el plan falló, porque cuando la U-18 salió rumbo a la tierra de los Toros del Norte, llevaron todo, menos los uniformes. Nadie se acordó en el momento de que tenían que subir al bus ese bolso donde iban camisas, pantalonetas y medias.

En liga menor no hay un utilero por cada equipo, sino que el mismo suple a varios equipos, como en este caso.

A lo interno de la Liga aseguran que fue un error involuntario, que no debería pasar, pero que también deja una enseñanza para todos.

En cuanto a lo deportivo, la Unafut tendrá que revisar el caso, pero es claro que el partido se resolverá en la mesa y consignará un triunfo de San Carlos por 3-0.

¿Afecta a la Liga? No. Al revisar la tabla de la categoría U-18, antes de la jornada 18, Saprissa y Alajuelense registraban 46 puntos; seguidos por Herediano con 27, Pérez Zeledón con 26, San Carlos con 24; mientras que Cartaginés y Sporting aparecían con 21 puntos.

No se sabe qué hubiese pasado si el juego se realizaba, porque hay que recordar que en este momento Alajuelense tiene a once jugadores en la Selección de Costa Rica que está jugando el Mundial Sub-17 en Catar.

Pero al menos en Cartaginés creen que ellos podían correr otra suerte y que lo que pasó los afectó.

Eso porque en los torneos U-12, U-13, U-14, U-15, U-16 y U-18 estaba establecido que finalicen entre el tercer y el sexto lugar de la tabla de posiciones disputarán una fase de Play-In (repechaje) a partido único.

Con ese resultado administrativo, los norteños alcanzarían 27 puntos y ocuparían el cuarto puesto, mientras Pérez Zeledón quedaría quinto con 25 unidades.