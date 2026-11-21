El Mundial Sub-17 de Catar acapara la atención de los principales visores, pues la cita reúne a talentos que siguen su proceso y logran consolidarse; tendrán un futuro garantizado en el fútbol.

A pocas horas del debut de la Selección de Costa Rica en la cita planetaria, el sitio especializado Football Talent Scout (footballtalentscout.net) dio a conocer un ranking que da mucho de qué hablar.

Football Talent Scout es un portal web especializado en el análisis, seguimiento y detección de jóvenes promesas del fútbol mundial, creado y dirigido por el cazatalentos polaco Jacek Kulig.

En la descripción de este portal se lee que, bajo su lema “In Youth We Trust” (En la juventud confiamos), el sitio funciona como una base de datos de referencia tanto para aficionados como para profesionales del deporte.

Jacek Kulig puso manos a la obra y enlistó a los clubes que aportan más jugadores a las diferentes selecciones y fue entonces cuando se supo un dato revelador: Liga Deportiva Alajuelense tiene once futbolistas en la Tricolor; mientras que el Barcelona, que posee la cantera más productora de talentos en el mundo, cuenta con ocho jugadores en la Selección de España en esta cita planetaria.

Lo anterior es un aliciente para Alajuelense y su proyecto en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), que desarrolla jóvenes que desde niños persiguen el sueño de ser futbolistas, al tiempo que les da formación integral y hasta una carrera universitaria para que también se preparen de cara al futuro.

Este es el ranking difundido por Football Talent Scout sobre los equipos que aportan más jugadores a las selecciones en el Mundial Sub-17:

Associação Black Bulls (Mozambique): 12 jugadores. Estrella Roja de Belgrado (Serbia): 11 jugadores. Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica): 11 jugadores. Wellington Phoenix (Nueva Zelanda): 10 jugadores. FC La Habana (Cuba): 9 jugadores. FC Barcelona (España): 8 jugadores. FC Dushanbe (Tayikistán): 8 jugadores. Al Ahly (Egipto): 8 jugadores.

Clubs with the most players at the World Cup U-17:



🇲🇿 Associação Black Bulls - 12

🇷🇸 Crvena zvezda - 11

🇨🇷 LD Alajuelense - 11

🇳🇿 Wellington Phoenix - 10

🇨🇺 FC La Habana - 9

🇪🇸 FC Barcelona - 8

🇹🇯 FС Dushanbe - 8

🇪🇬 Al Ahly - 8 pic.twitter.com/7qAntKQaz6 — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) November 20, 2026

La Selección de Costa Rica en el Mundial Sub-17

Porteros: Fabián Araya (Alajuelense), Sebastián Leiva (Cartaginés) y Joshmark Arias (Alajuelense).

Defensas: Brayan Calderón (Sarchí FC), Adrián Espinoza (Alajuelense), Sebastián Hernández (Pérez Zeledón), Paul Jiménez (Alajuelense), Thiago Cordero (Saprissa), Sebastián Gómez (Sporting) e Ian Badilla (Moravia).

Volantes: Yordi Alfaro (Alajuelense), Marshal Araya (Alajuelense), Keylord Madrigal (Herediano), Santiago Quirós (Cartaginés) y Jorsuad Pilarte (San Carlos).

Delanteros: Akenai Samuels (Alajuelense), Paul González (Alajuelense), Jefrey Urbina (Saprissa), Ethan Barley (Alajuelense), Dwayne Woodly (Saprissa) y Kyan McDonald (Alajuelense).