La Selección de Costa Rica se estrena este sábado 21 de noviembre en el Mundial Sub-17 de Catar 2026 y lo hará ante su similar de Tanzania.

El juego corresponde al grupo I de la Copa del Mundo, está pactado para las 7 a. m. (hora de Costa Rica) y se efectuará en Aspire Zone Campo 1, en Doha.

¿Cómo puede verlo? Este partido de la Sele Sub-17 se transmitirá a través de televisión abierta por Teletica, en la señal 7.2, lo cual significa que se verá en los televisores en los que no hay cable.

Además, estará disponible en la aplicación TDMAX y se transmitirá a través de Teletica Radio.

Para este Mundial, el director técnico Rándall Azofeifa tiene la ilusión de que sus dirigidos lo harán muy bien. De hecho, lo hace recordar cuando era él quien disputaba una cita planetaria Infantil, hace 25 años.

La Selección de Costa Rica en el Mundial Sub-17

Porteros: Fabián Araya (Alajuelense), Sebastián Leiva (Cartaginés) y Joshmark Arias (Alajuelense).

Defensas: Brayan Calderón (Sarchí FC), Adrián Espinoza (Alajuelense), Sebastián Hernández (Pérez Zeledón), Paul Jiménez (Alajuelense), Thiago Cordero (Saprissa), Sebastián Gómez (Sporting) e Ian Badilla (Moravia).

Volantes: Yordi Alfaro (Alajuelense), Marshal Araya (Alajuelense), Keylord Madrigal (Herediano), Santiago Quirós (Cartaginés) y Jorsuad Pilarte (San Carlos).

Delanteros: Akenai Samuels (Alajuelense), Paul González (Alajuelense), Jefrey Urbina (Saprissa), Ethan Barley (Alajuelense), Dwayne Woodly (Saprissa) y Kyan McDonald (Alajuelense).