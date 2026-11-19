Arrancó el Mundial Sub-17 de Catar 2026 y apenas en la primera jornada se presentaron una goleada y una sorpresa.

Mozambique aplastó 4-0 a Dinamarca y, si eso no le causa asombro, ¿qué le parece saber que Argentina perdió 2-0 con Australia?

Grecia pasó apuros para vencer 2-1 a Egipto, mientras que Uruguay apenas pudo con Arabia Saudita, a la que derrotó 3-2. Ecuador se impuso por la mínima, 1-0, a Nueva Caledonia, y Francia venció 3-1 a Haití.

El conjunto ecuatoriano marcó la diferencia en el tiempo añadido de la primera mitad, cuando Jhon Guerrero, al minuto 45+1, anotó el único tanto del compromiso. Ecuador dominó las acciones ofensivas y registró 24 remates, 11 de ellos a puerta, frente a los tres intentos de su rival.

Por Centroamérica, Panamá tuvo acción y perdió 2-0 con Catar, el equipo anfitrión. Quizá usted se pregunte: ¿y Costa Rica está en el Mundial?

La selección de Costa Rica está ubicada en el Grupo I del Mundial Sub-17 y estos son sus partidos en la primera fase de la cita planetaria:

Tanzania vs. Costa Rica | Sábado 21 de noviembre | 7 a. m. | Aspire Zone, campo 1, Doha.

Costa Rica vs. República de Irlanda | Martes 24 de noviembre | 6:30 a. m. | Aspire Zone, campo 4, Doha.

Costa Rica vs. Brasil | Viernes 27 de noviembre | 8 a. m. | Aspire Zone, campo 5, Doha.

La Tricolor, dirigida por Rándall Azofeifa, es una de las ocho representantes de Concacaf entre las 48 selecciones que competirán por el título. Las otras siete son Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Estados Unidos.

Costa Rica se clasificó para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA tras finalizar en el primer lugar del Grupo D de las Clasificatorias Masculinas Sub-17 de Concacaf 2026.

Los ticos registraron un balance invicto de dos victorias y un empate, para un total de siete puntos. Además, Costa Rica se convirtió en la selección centroamericana con más goles en la historia de la competencia, con un total de 216 anotaciones.

Costa Rica se prepara para su duodécima participación en una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, torneo en el que ha alcanzado los cuartos de final en cuatro ocasiones: 2001, 2003, 2005 y 2015.

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Será la edición 21 del torneo y la segunda que se jugará con un formato de 48 selecciones.

La competencia tendrá como sede la ciudad de Al Rayyan (que forma parte del área metropolitana de Doha), donde todos los partidos, excepto la final, se disputarán en el complejo deportivo Aspire Zone. El duelo por el título se jugará en el estadio Ahmad bin Ali.