Estos son los 21 convocados a la Selección de Costa Rica para el Mundial Sub-17 de Catar 2026

Se acabó la espera y Rándall Azofeifa eligió a los 21 jugadores que integran la Selección de Costa Rica que jugará el Mundial Sub-17 de Catar 2026, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.
Hace 25 años, Rándall Azofeifa vivió esta misma experiencia desde la cancha, cuando representó a Costa Rica en la Copa Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago 2001.
Ahora él regresa a la mundialista de esta categoría, pero desde el banquillo y quiere que esta generación haga algo importante y trascienda, como ocurrió con la suya en aquel momento.
La nómina está integrada por futbolistas de nueve clubes nacionales: siete de Unafut y dos de Liasce.
Según reporta la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), cuatro de los convocados cuentan con experiencia mundialista, pues estuvieron presentes en la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2025: Adrián Espinoza, Brayan Calderón, Ethan Barley y Thiago Cordero, quien incluso anotó un gol ante Croacia.
Con esta participación, Costa Rica disputará su duodécima Copa Mundial Sub-17 y la segunda de manera consecutiva.
La delegación nacional viajará el lunes 9 de noviembre rumbo a Catar para continuar con su preparación, antes del debut mundialista.
Los convocados a la Selección de Costa Rica
Porteros: Fabián Araya (Alajuelense), Joshmark Arias (Alajuelense) y Sebastián Leiva (Cartaginés).
Defensas: Adrián Espinoza (Alajuelense), Brayan Calderón (Sarchí), Ian Badilla (Moravia), Paul Jiménez (Alajuelense), Sebastián Gómez (Sporting), Sebastián Hernández (Pérez Zeledón) y Thiago Cordero (Saprissa).
Volantes: Jorshuad Pilarte (San Carlos), Keylord Madrigal (Herediano), Marshal Araya (Alajuelense), Santiago Quirós (Cartaginés) y Yordi Alfaro (Alajuelense).
Delanteros: Akenai Samuels (Alajuelense), Dwyane Woodly (Saprissa), Ethan Barley (Alajuelense), Jefrey Urbina (Saprissa), Kyan McDonald (Alajuelense) y Paul González (Alajuelense).
Calendario de Costa Rica en el Mundial Sub-17 de Catar 2026
La Selección de Costa Rica está sembrada en el Grupo I del Mundial Sub-17 y estos son sus partidos en la primera fase de la cita planetaria:
- Tanzania vs. Costa Rica | Sábado 21 de noviembre | 7 a. m. | Aspire Zone Campo 1, Doha.
- Costa Rica vs. República de Irlanda | Martes 24 de noviembre | 6:30 a. m. | Aspire Zone Campo 4, Doha.
- Costa Rica vs. Brasil | Viernes 27 de noviembre | 8 a. m. | Aspire Zone Campo 5, Doha.