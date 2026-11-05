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Estos son los 21 convocados a la Selección de Costa Rica para el Mundial Sub-17 de Catar 2026

Rándall Azofeifa tomó decisiones y la Selección de Costa Rica viajará el próximo lunes rumbo a Catar para terminar de afinar detalles antes del debut mundialista

Ethan Barley es una de las piezas de ataque en Selección Sub-17 de Costa Rica que clasificó al Mundial de Catar 2026.
Ethan Barley es una de las piezas de ataque en Selección de Costa Rica que jugará Mundial Sub-17 de Catar 2026. Prensa FCRF
Fanny Tayver Marín

Se acabó la espera y Rándall Azofeifa eligió a los 21 jugadores que integran la Selección de Costa Rica que jugará el Mundial Sub-17 de Catar 2026, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Hace 25 años, Rándall Azofeifa vivió esta misma experiencia desde la cancha, cuando representó a Costa Rica en la Copa Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago 2001.

Ahora él regresa a la mundialista de esta categoría, pero desde el banquillo y quiere que esta generación haga algo importante y trascienda, como ocurrió con la suya en aquel momento.