Estos son los 21 convocados a la Selección de Costa Rica para el Mundial Sub-17 de Catar 2026

Se acabó la espera y Rándall Azofeifa eligió a los 21 jugadores que integran la Selección de Costa Rica que jugará el Mundial Sub-17 de Catar 2026, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Hace 25 años, Rándall Azofeifa vivió esta misma experiencia desde la cancha, cuando representó a Costa Rica en la Copa Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago 2001.

Ahora él regresa a la mundialista de esta categoría, pero desde el banquillo y quiere que esta generación haga algo importante y trascienda, como ocurrió con la suya en aquel momento.

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