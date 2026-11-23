Liga Deportiva Alajuelense ya recibió la sanción por el partido que no se disputó contra San Carlos en la categoría U-18 porque los rojinegros no llevaron los uniformes a Ciudad Quesada. Y a San Carlos le acreditaron los tres puntos con marcador de 3-0.

Esa situación tiene a Cartaginés con una molestia grande, en vista de que los brumosos quedaron eliminados del Torneo de Apertura 2026 por dicha situación.

El gerente de los brumosos, David Vargas, concedió una entrevista en Columbia y ahí hizo fuertes señalamientos en contra de la Liga y también se quejó de la decisión de la Unafut.

Según él, en el Reglamento de Liga Menor no dice nada sobre qué pasa cuando un equipo no lleva uniformes y que ante eso, la Unafut lo que hizo fue aplicar la normativa de la Primera División.

¿Qué dice la Unafut? Este lunes sesionó el Comité de Competición de Liga Menor y ya es un hecho que la Liga perdió los tres puntos en la mesa.

La Nación envió una consulta a la Unafut sobre este caso y sobre la molestia de Cartaginés. En su respuesta, se lee que con respecto a la situación de los uniformes en el juego de San Carlos vs. Alajuelense correspondiente a la categoría U-18, a partir de lo descrito en el informe arbitral, el Departamento de Competición realizó el análisis respectivo y aplicó el artículo 18 de las Normas de Competición de Liga Menor que establece que: “Todo caso no contemplado en estas normas será resuelto conforme lo establezca el Reglamento de Competición de Primera División...”.

Por tanto, a partir del artículo 89 inciso 20) del Reglamento de Competición de Primera División que indica la no adjudicación de puntos: “Cuando el club afiliado no presente al cuerpo arbitral antes de iniciarse un partido el uniforme asignado por el Departamento de Competición, se rehúse a utilizar el uniforme asignado o utilice en el encuentro un uniforme no inscrito ante ese Departamento”.

Así las cosas, la Unafut indicó que se determinó la pérdida de los puntos correspondientes para la Liga y la adjudicación a la Asociación Deportiva San Carlos, con un marcador administrativo de 3-0.