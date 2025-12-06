Alajuelense se da un pequeño lujo

Liga Deportiva Alajuelense se da el pequeño lujo de permitirse un respiro, luego de su intenso trajín de los últimos días. Su panorama se percibe distinto al del rival que enfrentará en semifinales.

Será hasta el domingo cuando se defina quién clasificará, pero se puede pronosticar que los partidos Cartaginés vs. Liberia y Pérez Zeledón vs. Herediano serán duros. El último en entrar a “semis” jugará esa fase contra la Liga.

Y los rojinegros se permiten bajar revoluciones este fin de semana: en la jornada en la que cae el telón de la fase regular del Torneo de Apertura 2025, la Liga ejecutará un plan, que a esta altura del partido, pareciera que no es ningún secreto.

Después de regresar de Guatemala con el tricampeonato de la Copa Centroamericana de Concacaf en mano —cuyo cetro el utilero Wálter Rodríguez se encargó de colocar en la vitrina del Salón París—, los rojinegros añoran que a ese museo construido en el Estadio Alejandro Morera Soto también llegue en cuestión de pocos días su ansiada estrella 31 en el fútbol nacional.

“Estamos enfocados, ya ganamos lo que teníamos que ganar; ahora nos enfocamos en el torneo nacional y esperamos en Dios darle esa alegría a la gente.

”Aspiramos a eso, estamos muy convencidos de lo que tenemos que hacer, de lo que podemos hacer y esperamos en Dios poderlo lograr”, expresó Alexis Gamboa.

Como la Liga sentenció el liderato general del Torneo de Apertura 2025 con anticipación, eso le permite encarar su último encuentro de la fase regular con un equipo alternativo, dándole descanso a quienes han llevado el mayor peso de los juegos en el semestre.

Aunque algunos aficionados creen que el “Macho” debería alinear al alto rendimiento en su visita a San Carlos, pactada para este sábado, a las 8 p. m., la realidad es que el reglamento no se lo permite.

Ese fue el impedimento para que este sábado se vean muchas más caras jóvenes de las que presentará Óscar Ramírez contra los “Toros del Norte”.

Según el reglamento de competición de esta temporada, un partido de Primera División no podrá comenzar o continuar si un equipo se queda con menos de siete futbolistas dentro del campo inscritos en la máxima categoría.

Santiago van der Putten sería titular este sábado; mientras que Alexis Gamboa no jugará por acumulación de amarillas. En la imagen festejan el tricampeonato en Centroamérica. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Para este sábado no estarán Alexis Gamboa ni Rashir Parkins por acumulación de amarillas; ni otros jugadores a quienes les recetaron descanso.

Eso abre la puerta para que aparezcan jugadores del equipo U-21 y uno de ellos sería Farbod Samadián.

También se percibe como una oportunidad de sumar minutos para futbolistas como poca participación en el semestre, como Elián Quesada y Doryan Rodríguez.

