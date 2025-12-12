Alajuelense se corona campeón en Arabia Saudita

Los cachorros de Liga Deportiva Alajuelense dejaron una muy buena impresión en Liga Deportiva Alajuelense regresa invicto de una experiencia única en Mahd Intercontinental Championship.

Los cachorros de la U-15 de Liga Deportiva Alajuelense vivieron una semana que jamás olvidarán, con roce internacional y dándolo todo para alzar la copa de la Mahd Intercontinental Championship en Arabia Saudita.

El equipo rojinegro dirigido por Eric Chalamanch derrotó a Mahd Academy de Arabia Saudita por 1-0; luego se impuso por 2-0 ante Stellenbosch FC de Sudáfrica y con eso ya tenía asegurada su presencia en la final, contra Ascoli Calcio 1898 de Italia.

Pero antes de la lucha directa por la copa, la Liga debía jugar contra ese club europeo en la tercera fecha de la fase de grupos. Los rojinegros ganaron por 4-2.

Este viernes se jugó la final y el partido en tiempo regular culminó 2-2. Todo se resolvió en penales y los cachorros de Alajuelense se dejaron la victoria, por 4-5.

Denzel Powell tiene 14 años, es originario de Batán, Limón, y desde hace año y medio se forma en la cantera de Alajuelense, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Él es uno de los jugadores que fue parte de esta travesía, que definió como una muy bonita experiencia.

Estando ahí, comprendió que todos los sacrificios hasta hoy han valido la pena.

“Al principio fue difícil estando lejos de la familia, pero con el tiempo me fui acostumbrando. Me han recibido muy bien en el CAR y ha sido una etapa muy linda. De la experiencia en Arabia, siento que los equipos nos han exigido más que en el campeonato nacional”, expresó Denzel Powell en un artículo publicado en el sitio web de la Liga.

El jugador dijo que hay algunos clubes en Costa Rica con un nivel parecido, pero que los partidos en Arabia Saudita fueron de exigencia total.

“De mi primer viaje en avión, me dio temor al principio, cuando iba montándome al avión. Es mi primera vez en esto, pero en general ha sido una experiencia muy linda. Arabia demasiado diferente a Batán, obviamente. Hay un respeto muy especial y las formas en cómo hay que manejarse aquí”, apuntó.

Alajuelense gestionó el permiso para que la U-15 pudiera ir a esta competición en Arabia Saudita y la Unafut se lo permitió. Al llegar al país, los cachorros jugarán la final del campeonato de su categoría contra Saprissa.

La Mahd Intercontinental Championship forma parte de los esfuerzos que impulsa el reino saudí como preparación para el Mundial en 2034.

“En el Mahd Sports Academy en Riad presentamos nuestro proyecto deportivo ante clubes de otros continentes, compartiendo nuestra visión de una cantera fuerte y un modelo integral de desarrollo. La experiencia no solo nos permitió mostrar nuestro trabajo, sino también seguir aprendiendo para seguir creciendo”, destacó Alajuelense en sus redes sociales.

Los cachorros de Alajuelense en Arabia

Porteros: Nilmar Daniel Miranda y Sebastián Zúñiga.

Defensores: Alejandro Cordero, Jeyden Lemuel Grant, Jhon Ezequiel Santos, Joshua Janfred Sequeira, Julian Álvarez, Kian Myrie, Sebastián Veron Hidalgo.

Volantes: Gabriel Quesada, Jaden Samir Brenes, Jose Ignacio Jiménez, Saul Arguedas y Densell Jafeth Powell.

Delanteros: Carlos Eduardo Arguedas, Chris Ángel Ledezma, Frederick Oviedo, Luis Alejandro Gomes, Michael Joao Valencia y Santiago Cedeño.

Carlos Vela: ‘Hay mucho talento en los jóvenes del CAR’

Aunque claramente el peso recae sobre el primer equipo masculino, la estructura de Alajuelense evidencia ser fuerte, con su dominio absoluto en el fútbol femenino y con el desarrollo de talentos en divisiones menores.

“Hay mucho talento en los jóvenes del CAR, en ese sentido el futuro del club está hasta cierto punto garantizado, los chicos vienen trabajando bien”, expresó Carlos Vela cuando atendió a los medios de comunicación en Liberia.

Aunque dijo que no es lo primordial, aseguró que siempre es motivo de orgullo haber llegado a las siete finales de liga menor de Unafut (U-12, U-13, U-14, U-15, U-17, U-19 y U-21).

“Y el que estos chicos aparezcan, el debut la semana pasada y que Ethan Barley metiera el gol en su debut es una satisfacción tremenda y producto de años de trabajo, no es solo de este semestre”, citó el mexicano.

Añadió que parte de la responsabilidad y compromiso de Alajuelense es abrirle camino a todos esos cachorros que van creciendo.

“Todo a su paso, en función y a medida de la responsabilidad que debe recaer en ellos, pero sin duda que hay talento y futuro”, detalló Carlos Vela.

